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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ57 أتوبيسًا مكيفا.. تعرف على تشغيل خطوط النقل الجماعي الداخلي الجديدة بالقليوبية

مشروع النقل الجماعي
مشروع النقل الجماعي

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إعادة تشغيل خطوط النقل الجماعي الداخلي على مختلف خطوط الربط بين كل مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث تعمل هذه الخطوط على توفير خدمة متميزة لمواطني الإقليم.

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واشار المحافظ الى إن إعادة التشغيل تم بالتعاون مع الشركات العاملة في المجال بنطاق المحافظة، والبداية بتشغيل 57 أتوبيسا، لربط مراكز ومدن المحافظة ومن بينها مدينة بنها عاصمة المحافظة، مؤكدا أن الأتوبيسات والخطوط الخاصة بها تغطي أنحاء المحافظة وجميع السيارات بلون موحد الأبيض والأخضر الفاتح وموديلات حديثة 2023- 2024 ومكيفة وتعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضح أن المشروع مصمم على تغطية كافة أنحاء المحافظة وربط المراكز بعضها ببعض، كما يوفر خطوط نقل داخل المدن والعاصمة لتقديم خدمات السرفيس بالأسعار الرسمية المعلنة بكل الخطوط لمواجهة تلاعب بعض سائقي الميكروباص والسرفيس في الأجرة واستغلال ساعات الذروة.
وأضاف أن مشروع النقل الداخلي بالمحافظة الجديد يتم في إطار توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين المحافظة وجهاز النقل البري الداخلي والخارجي لتوفير أوتوبيسات ميني باص وميني باص مكيفة لربط المحافظة ومراكزها، والعمل داخل المدن من خلال رؤية تنموية تستهدف ربط المراكز الإدارية في المحافظة ببعضها وكذا بالمحافظات المجاورة.

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القليوبية محافظ القليوبية خطوط النقل الجماعي النقل الداخلي الخطوط الخاصة

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