محافظ القليوبية يُتابع ميدانياً مشروعات "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر

تفقدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولة مفاجئة بقرى مركز شبين القناطر عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية"حياة كريمة ".

يأتي ذلك ضمن جولات المحافظ المكثفة لمُتابعة إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية للإنتهاء منها فى التوقيات المُقررة لإدخالها الخدمة للتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.

واستهل "محافظ القليوبية" جولتة بتفقد المجمع الخدمي بقرية القشيش والذي تبلُغ مساحته ٧٠٠م٢ بتكلفة ٩مليون جنية بنسبة تنفيذ تخطت الـ ٩٥٪، وجاري تجهيز المُجمع لنقل الموظفين خلال الأسبوع الجاري وفتح المجمع أمام المواطنين لخدمتهم.



كما تم تفقد المجمع الخدمي بقرية الجعافره والمُقام على مساحة ٧٠٠م٢ بتكلفة ٩مليون جنيه بنسبة تنفيد ٩٨٪ ، وجاري الإنتهاء من أعمال الكهرباء والدهانات ونقل الموظفين مباشرة والعمل بكامل طاقة المجمع واستقبال المواطنين، بالإضافة إلى تفقد المُجمع الخدمي بقرية نوى والذي تبلُغ مساحته ٧٠٠م٢ بتكلفة ٩مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٩٨٪، وجاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية وتشغيل المجمع وإستقبال للمواطنين، ووجه "الهجان" مشرفي جهاز التعمير بتكثيف ورديات العمل وإنهاء أعمال النظافة والتشطيبات النهائية ونقل الموظفين للمجمعات الثلاثة وتشغيلهم إدارياً الأسبوع المُقبل، بالإضافة إلي كتابة إسم القرية بجوار كل مُجمع خدمي.



وفي قطاع الصحة تفقدَّ "الهجان" الوحدة الصحية بقرية الجعافره والمُقامة على مساحة ١٧٠٠م٢، بتكلفة ٣٤,٥مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٩٠٪، وجاري الإنتهاء من تشطيبات أعمال الكهرباء والميكانيكا وتسليم الوحدة خلال إسبوعين ودخولها الخدمة، كما تم تفقد المركز الطبي بقرية نوى والذي تبلُغ مساحته ٢٠٠٠م٢ بتكلفة ٤٠ مليون جنيه بنسبة تنفيذ٩٥٪، وجاري إستكمال أعمال الكهرباء والتشطيبات النهائية وتسليم المركز وتشغيله ليستفيد مواطنين القرية من الخدمات الطبية بشكل مُتكامل، وشدد "المحافظ" على ضرورة دفع الأعمال وتسريع وتيرة العمل مع إستكرار المرور الميداني على جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التي لم تكتمل وتذليل كافة المعوقات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مقاولين الأعمال المُتباطئين في العمل وإستبدالهم لنهو المشروعات الخدمية في مُدتها المُحددة ليستفيد المواطنين بكافة الخدمات.



وفي قطاع الحماية المدنية تفقدًَ "المحافظ" نقطة إطفاء قرية الجعافره والتي تبلُغ مساحتها ٢٤٠م٢ بتكلفة ٤,٥مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٥٠٪، وقد تم الإنتهاء من الهيكل الخرساني وتوريد الكهرباء، بالإضافة إلي تفقد نقطة إطفاء قرية طحانوب المُقامه على مساحة ٢٤٠م٢ بتكلفة ٤,٥مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٥٠٪، وشدد"الهجان" ببذل مزيد من الجهد ومضاعفة العمال لإنجاز نقاط الإطفاء ودخولها الخدمة بتلك القُرى لتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين.



وتابع "المحافظ" أعمال إنشاء مركز تأهيل شبين القناطر الرئيسي والذي يُقام على مساحة ١٥٢٠م٢ والمكون من أرضي + دور علوي بتكلفه ١٩,٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٤٥%، وجاري الإنتهاء من أعمال مباني الهيكل الخرساني، وسيخدم المركز جميع قُرى مركز شبين القناطر وتيسير جميع أعمال ذوي الإحتياجات الخاصة والشئون الإجتماعية.

كما تفقد "المحافظ" الوحدة الإجتماعية بقرية الحصافة والتي تبلُغ مساحتها ٩٠٠ م٢ بتكلفة ٩,٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٧٥٪، وتم توريد جميع مستلزمات الوحدة وجارى إستكمال أعمال التشطيبات النهائية الداخلية والخارجية وتسليم المركز ودخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن.



وفي قطاع الطُرق تفقدَّ "محافظ القليوبية" أعمال رصف طريق كفر الجسر بقرية كفر شبين والذي يبلُغ طوله ٩٠٠متر وجاري رش المادة اللاصقة ومن ثم الطبقة السطحية والنهائية وقد تم الإنتهاء من اول ٥٠٠متر وجاري إستكمال أعمال المسافة المُتبقية.

وفي ختام الجولة وجه "محافظ القليوبية" بسرعة إنهاء الأعمال الغير مُكتملة في المواعيد المُقررة لها وتكثيف العماله لسرعة الإنجاز ورفع مُعدلات التنفيذ في جميع المشروعات بمختلف القطاعات والمُدرجة ضمن أعمال المبادرة، مؤكداً أن مبادرة "حياة كريمة" تهدُف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالقُرى الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

ولفت أن المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القُرى.

