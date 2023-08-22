عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوفير7 آلاف فرصة عمل.. إقبال كبير على ملتقى توظيف حياة كريمة بالقليوبية

ملتقى توظيفي
ملتقى توظيفي

نظمت مؤسسة حياة كريمة، فى إطار برنامج “ فرصة حياة ”، بالتنسيق الجهات المعنية أكبر ملتقى توظيف لتوفير فرص العمل لراغبى العمل من الشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة أو بدون مؤهلات وكذلك المتعافين من الإدمان وأيضا من تم محو أميتهم.

محافظ القليوبية يوافق على فتح فصول الخدمات بمدارس التعليم الفني

محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني

الملتقى يشارك فيه 55 شركة متنوعة

الملتقى شارك فيه 55 شركة فى مختلف القطاعات، منها النظم الذكية، والمنشآت السياحية، والعمل الإدارى، وتمويل المشروعات، والمطاعم، والأمن والحراسة، وعمال النظافة، والسائقين، وفنيين الصيانة، ومندوبين المبيعات، وسط تنظيم جيد وإقبال كبير من الشباب والفتيات والمواطنين على اختلاف أعمارهم للتعرف على الوظائف المتاحة والتقديم لها.

توفير 7 آلاف فرصة عمل لجميع المؤهلات

من جانبها أكدت هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة "حياة كريمة" أن ملتقى التوظيف بالقليوبية تم بالتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة والقوى العاملة والمؤسسات والجهات المعنية داخل المحافظة.
وأشارت الى أنه يشارك بالملتقى 55 شركة متنوعة تطرح فرص العمل المتوفرة لديها، مشيرة أن الملتقى استمر على مدار يومين متتاليين، لتوفير 7000 فرصة وظيفية متنوعة ما بين وظائف الخريجين من حملة المؤهلات العليا، والمؤهلات المتوسطة، وبدون مؤهلات.

أتوبيسات مجانية لنقل الراغبين فى العمل

وأضاف عطاء خميس مسئول لجنة المتابعة بمؤسسة حياة كريمة أن ملتقى التوظيف يتم الإعداد له منذ فترة كبيرة، من خلال التواصل مع الشركات المشاركة بالملتقى لعرض الوظائف المتاحة لديها، بالإضافة العمل على إعداد مقر الملتقى وتجهيزه بحيث يكون لائق لاستقبال راغبى التقدم لتلك الوظائف من جميع المؤهلات سواء العليا أو المتوسطة أو بلا مؤهلات.
وأشار الى أنه تم إعداد جزء خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وقادرون باختلاف من خلال توفير وسائل مواصلات لنقل راغبى العمل وجميع المتقدمين من مدن ومراكز المحافظة حتى مقر الملتقى للتسهيل على الشباب المتقدم لتلك الوظائف.
وكانت مؤسسة "حياة كريمة"، قد نظمت برنامج تدريبى من خلال برنامج فرصة حياة ، الذي يوفر التدريب قبل التوظيف للشباب، باعتباره الأساس للقبول في أي وظيفة.
وشمل البرنامج تدريب تكنولوجي للتعرف على أهم البرامج اللازمة للتوظيف، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وما هى الوظائف المستقبلية، وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل، وكذلك كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض.
كما شمل التدريب، التعرف على مهارات التسويق الشخصي وعرض الإمكانيات العملية والعلمية بطريقة صحيحة، وأهم مهارات العرض الجيد والسمات المميزة لكل عارض.

369526755_722757309896942_4481097371554538162_n
369526755_722757309896942_4481097371554538162_n
369532487_722757209896952_9128475216396630547_n
369532487_722757209896952_9128475216396630547_n
369700737_722757339896939_8064608288514488608_n
369700737_722757339896939_8064608288514488608_n
حياة كريمة فرصة حياة مدير إدارة التوعية الجهات المعنية وظائف الخريجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

600 كيلو دخلت البلد.. زيرو جمارك تهوي بأسعار الذهب بعد موجة ارتفاعات

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

سيعاني بسببه.. نجم الأهلي السابق يكشف ضحية إمام عاشور في القلعة الحمراء

بعد موافقته.. تقارير: خطوة أخيرة تفصل محمد صلاح عن اتحاد جدة

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

23 ألف برميل يومياً.. كشف بترولى جديد في خليج السويس

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

موضوعات متعلقة

مأساة دينا .. 10 سنين زواج تنتهي بضربة مميتة لسبب صادم

لمروره بضائقة مالية.. مقاول يلقى نفسه بمياه الرياح التوفيقي بكفر شكر

زياد راح ضحية 150 جنيه .. تفاصيل جريمة بالقليوبية

تحرير 141 مخالفة لمخابز ومحلات سجائر بالقليوبية

لتميزه علمياً .. جامعة بنها تكرم باحث اكتشاف الديناصور

محافظ القليوبية يوافق على فتح فصول الخدمات بمدارس التعليم الفني

محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني

لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية| افتتاح البرنامج التدريبي لإعداد المدربين بجامعة بنها

ترشيحاتنا

ذكر يقضي الله به حاجتك بدون دعاء .. اغتنمه

بعد تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات.. 7 شروط لـ الترشح لرئاسة الجمهورية

3 أسئلة ازعجت المصريين والحكومة ترد بقوة| عودة الكمامات والقمح الإماراتي أبرزها

500 مليون دولار.. إجراءات حكومية جديدة لزيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي

رئيس جهاز تعمير سيناء السابق: إضافة 3 آلاف كم طرق بأرض الفيروز

الوزراء: الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل أكبر سلع تصديرا للخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين المرتبطين عاطفيًا .. أبراج تلعب دور حمامة سلام

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

طريقة عمل مافن الشوفان والموز بالنوتيلا

فوائد الإفطار على الفول المدمس

فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ