لتوفير7 آلاف فرصة عمل.. إقبال كبير على ملتقى توظيف حياة كريمة بالقليوبية

نظمت مؤسسة حياة كريمة، فى إطار برنامج “ فرصة حياة ”، بالتنسيق الجهات المعنية أكبر ملتقى توظيف لتوفير فرص العمل لراغبى العمل من الشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة أو بدون مؤهلات وكذلك المتعافين من الإدمان وأيضا من تم محو أميتهم.

الملتقى يشارك فيه 55 شركة متنوعة

الملتقى شارك فيه 55 شركة فى مختلف القطاعات، منها النظم الذكية، والمنشآت السياحية، والعمل الإدارى، وتمويل المشروعات، والمطاعم، والأمن والحراسة، وعمال النظافة، والسائقين، وفنيين الصيانة، ومندوبين المبيعات، وسط تنظيم جيد وإقبال كبير من الشباب والفتيات والمواطنين على اختلاف أعمارهم للتعرف على الوظائف المتاحة والتقديم لها.

توفير 7 آلاف فرصة عمل لجميع المؤهلات

من جانبها أكدت هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة "حياة كريمة" أن ملتقى التوظيف بالقليوبية تم بالتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة والقوى العاملة والمؤسسات والجهات المعنية داخل المحافظة.

وأشارت الى أنه يشارك بالملتقى 55 شركة متنوعة تطرح فرص العمل المتوفرة لديها، مشيرة أن الملتقى استمر على مدار يومين متتاليين، لتوفير 7000 فرصة وظيفية متنوعة ما بين وظائف الخريجين من حملة المؤهلات العليا، والمؤهلات المتوسطة، وبدون مؤهلات.

أتوبيسات مجانية لنقل الراغبين فى العمل

وأضاف عطاء خميس مسئول لجنة المتابعة بمؤسسة حياة كريمة أن ملتقى التوظيف يتم الإعداد له منذ فترة كبيرة، من خلال التواصل مع الشركات المشاركة بالملتقى لعرض الوظائف المتاحة لديها، بالإضافة العمل على إعداد مقر الملتقى وتجهيزه بحيث يكون لائق لاستقبال راغبى التقدم لتلك الوظائف من جميع المؤهلات سواء العليا أو المتوسطة أو بلا مؤهلات.

وأشار الى أنه تم إعداد جزء خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وقادرون باختلاف من خلال توفير وسائل مواصلات لنقل راغبى العمل وجميع المتقدمين من مدن ومراكز المحافظة حتى مقر الملتقى للتسهيل على الشباب المتقدم لتلك الوظائف.

وكانت مؤسسة "حياة كريمة"، قد نظمت برنامج تدريبى من خلال برنامج فرصة حياة ، الذي يوفر التدريب قبل التوظيف للشباب، باعتباره الأساس للقبول في أي وظيفة.

وشمل البرنامج تدريب تكنولوجي للتعرف على أهم البرامج اللازمة للتوظيف، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وما هى الوظائف المستقبلية، وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل، وكذلك كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض.

كما شمل التدريب، التعرف على مهارات التسويق الشخصي وعرض الإمكانيات العملية والعلمية بطريقة صحيحة، وأهم مهارات العرض الجيد والسمات المميزة لكل عارض.

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