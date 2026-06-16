قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزي توفر في فاتورة الكهرباء أثناء الصيف .. نصائح فعّالة
أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب
كأس العالم .. باركولا يضيف الثاني لفرنسا ويقضي على آمال السنغال
من لحظة الميلاد إلى النزاع القضائي .. رحلة النسب بمشروع قانون الأسرة الجديد
ترحيل بلوجر أمريكي وصديقته ومنعهما من دخول مصر .. معلومات صادمة
سعر الدولار في آخر التعاملات .. تراجع طفيف أمام الجنيه
رشوان : تكليف رئاسي بتطوير الإعلام الوطني لزيادة تأثيره في المجتمع
القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والأرجنتين اليوم في كأس العالم
حريق بمحل فطائر في أرمنت الوابورات .. والحماية المدنية تتدخل
اشتباكات بين جماهير الجزائر والأرجنتين في تايمز سكوير قبل مواجهة المونديال
أوبتا تتوقع فوز النرويج على العراق في افتتاح مشوارهما بمونديال 2026
من الصلح إلى التنازل .. كيف يغير مشروع قانون الأسرة قواعد الخلع؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يشيد بالإمارات ومحمد بن زايد ويؤكد متانة العلاقات الثنائية

ترامب يشيد بالإمارات ومحمد بن زايد
ترامب يشيد بالإمارات ومحمد بن زايد
القسم الخارجي

 أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعلاقات التي تجمع الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن أبوظبي تمثل شريكاً استراتيجياً مهماً لواشنطن في المنطقة، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هامش أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك إن الإمارات تعد "حليفاً قوياً" للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد مستويات متقدمة من التعاون في مختلف المجالات. كما أعرب عن تقديره للشيخ محمد بن زايد، مؤكداً أن دولة الإمارات تحظى باحترام واسع على الساحة الدولية.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً عقب الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى إنهاء الأزمة التي اندلعت بين الجانبين خلال الأشهر الماضية.
 

وتشير تقارير سياسية وإعلامية إلى أن عدداً من الدول الإقليمية، من بينها الإمارات، شاركت في جهود دبلوماسية واتصالات مكثفة دعمت مسار التهدئة وشجعت الأطراف المعنية على مواصلة الحوار وتجنب التصعيد العسكري. كما سبق للرئيس الأميركي أن أشار في تصريحات سابقة إلى مشاورات أجراها مع قادة دول في المنطقة بشأن التطورات المرتبطة بالملف الإيراني.

وفي أعقاب الإعلان عن الاتفاق، رحبت دولة الإمارات بالخطوة، مؤكدة في بيان رسمي أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الخلافات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار. وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على ضرورة الالتزام ببنود التفاهمات المعلنة واحترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول.

كما أكدت الإمارات أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك استمرار حركة التجارة والطاقة عبر مضيق هرمز، نظراً لأهمية هذا الممر الحيوي للاقتصاد العالمي.

وأشادت أبوظبي بالجهود الدبلوماسية التي أسهمت في الوصول إلى الاتفاق، داعية إلى مواصلة المفاوضات والبناء على ما تحقق من تقدم للوصول إلى نتائج مستدامة تخدم الأمن الإقليمي والدولي.

ويرى مراقبون أن الإشادة الأميركية بالإمارات تعكس مستوى التنسيق القائم بين البلدين في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الحلول السياسية وتغليب الحوار كوسيلة لمعالجة الأزمات والنزاعات في المنطقة.
 

دونالد ترامب الرئيس الأميركي أبوظبي دولة الإمارات قمة مجموعة السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ثاني أكسيد التيتانيوم.. مادة مثيرة للجدل في القصب والمانجا والتمر هندي| إيه الحكاية؟

بعد القصب.. مادة التيتانيوم تصل عصير المانجا والتمر هندي

التصالح في مخالفات البناء

أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

أرشيفية

العثور على جثة مجهول مكبل بالحبال بترعة المريوطية

ترشيحاتنا

التدخين

أكبر من اللي في خيالك.. أضرار كارثية للتدخين.. وهذا ما يحدث عندما يدخل الدخان لمجرى الدم

فعاليات ثقافية وفنية

من «التجربة» إلى «شكسبير في السبتية».. قصور الثقافة تصنع موسما للإبداع في المحافظات

محافظ الغربية

بالصور | إنجاز تاريخي يضع الغربية في صدارة التدريب الطبي .. طنطا العام أول مستشفى يحصل على الاعتماد المؤسسي للبورد المصري

بالصور

طريقة عمل كوكيز كأس العالم.. حلوى شهية بشكل كرة القدم

طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويعزّي في وفاة شقيق مدير إدارة شؤون المكتب | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لماذا تفقد النساء شعرها بعد سن الستين؟ أسباب غير متوقعة

أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين

هل يجب التوقف عن تناول السكر نهائيا؟ دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن فقدان الوزن والصحة

هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل والحب.. الحكاية التي لا يرويها كاملة

المزيد