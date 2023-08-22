بتكلفة 60 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد إنشاء محطة صرف برقطا بكفر شكر

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقديه لمشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي برقطا مركز كفر شكر للوقوف على مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو المشروع في مدته المُقررة ودخول المحطه الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين.

واستمع محافظ القليوبية إلى شرح مُفصل عن المحطة ومراحل إنشائها وآلية العمل بها، حيث تبلُغ مساحة المحطة ٢٨٩م٢، مزوده بأربعة طرمبات رفع، بطاقة إستيعابية تبلُغ ١٠ آلاف متر٣ في اليوم، وستخدم المحطة قرية برقطا والحبش والقُرى المُجاورة لها، وتبلُغ القيمة التقديرية لإنشاء المحطة ٦٠ مليون جنيه، وقد تم الإنتهاء من شبكات الإنحدار بطول ٩ك بنسبة تنفيذ ٩٠٪، وتم توريد مواسير خط الطرد بطول ٤ ك بنسبة تنفيذ ١٥٪ .



من جانبه أكدَّ " محافظ القليوبية" على إستمرار متابعته لجميع محطات الرفع الجاري إنشاؤها بقُرى مركز كفر شكر حتى الإنتهاء منها فى المواعيد المُقررة لها وتقديم خدماتها الحيوية لأهالي تلك القرى .

وفي السياق ذاته وجه محافظ القليوبية بتكثيف العمالة والمعدات لدفع الأعمال والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة الزمنية المحددة والمُقرر الإنتهاء منها في شهر نوفمبر المُقبل، وذلك لخدمة المواطنين بتلك القُرى والإنتهاء من مشكلة الصرف الصحي بها، موجهاً رئيس المدينة بتقديم كافة الدعم والتعاون مع الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات التى من شأنها إنهاء المشروع على الوجه الأمثل .