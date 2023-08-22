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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 38 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدينة الخصوص

جانب من الجولة
جانب من الجولة

واصل اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تفقد عدد من  المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينتي الخصوص و الخانكة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم .

وقام المحافظ اليوم بتفقد مشروعات مدينة الخصوص في قطاع التربية والتعليم، حيث تم وضع حجر الأساس للمدرسة الرسمية لغات بالخصوص إحلال جزئي بعدد 16 فصل بتكلفة ١١ مليونا و٣٠٠ ألف جنيه، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدرسه ٨٢٥٢ متر ٢ والمبنى الجديد على مساحة ٣١٤ متر ٢ وعدد الفصول قبل التوسعة ٩٦ فصل،  ليصل إجمالي الفصول بعد التوسعة  ١١٢ فصلا.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعة لمدرسة الشهيد تامر حسين لطفي (توسع وصيانة) عدد الفصول 7 بتكلفة ٧ ملايين جنيه،  وتبلغ المساحة الإجمالية للمدرسة ٢٢٠٠ متر٢ والمبنى الجديد ١٦٥متر ٢، وتم توسعة المدرسة بعدد ٧ فصول، وبذلك يصل إجمالي الفصول إلى  ٢٣ فصل .

كما تفقد المحافظ مدرسة أبو زعبل البلد الاعدادية (إحلال جزئي) ٣٤ فصل بتكلفة ٢٠ مليون جنيه، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمدرسة ٤٧٠٠متر، والمبنى الجديد على مساحة ٥٧٦ متر ٢ ، وبذلك يصل إجمالي الفصول بالمدرسة بعد أعمال التوسعة ٥٨ فصلا دراسيا . 

وأشاد المحافظ بمستوى حجم الأعمال والإنشاءات المنفذة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية .

ووجه المحافظ بأهمية أن يتوازى مع هذه الأعمال تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والدهانات والتشجير، مع زيادة المسطحات الخضراء لإعطاء المظهر الجمالي والحفاظ على البيئة بما يتواكب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " المشروعات الخضراء الذكية " لتصبح مدارسنا عبارة عن صروح جمالية وحضارية بشكل راقي يحفز أبناءنا على الجدية والجد والإجتهاد في التحصيل الدراسي ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير حديقة نسمة على مساحة أربعة أفدنة ، حيث تم الانتهاء من أعمال شبكة الري ودهان البلدورات الداخلية للحديقة وصيانة أعمدة الإنارة، حيث وجه بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام .

ووجه "الهجان" باستغلال مساحات من الحديقة لإقامة مشروعات استثمارية (تجارية وخدمية وترفيهية) لخدمة رواد الحديقة، بالإضافة إلى استغلال الأراضي الفضاء أملاك الدولة لإنشاء مشروعات خدمية واستثمارية.

وطلب المحافظ إعداد الدراسات اللازمة لاختيار أنسب المشروعات التي يحتاج إليها المواطنين من خلال الدراسات الميدانية واستطلاع آرائهم والتأكيد على المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، التي توفر فرص عمل للشباب بالإضافة إلى إنشاء مشروعات استثمارية تساهم في التطوير الحضري لتلك المناطق.

جدير بالذكر أن الخطة الاستثمارية لمدينة الخصوص المتعلقة بقطاع الرصف تشمل رصف عدد من الشوارع، منها شارع الترعة الكردية من شارع الخليج وكذلك شارع الأمير العمومي حتى نفق الأمير ورصف بالانترلوك شوارع داخل المدينة منطقة الساحل من محطة الشجرة حتى مسجد الحفير، بالإضافة إلى رصف الانترلوك بشوارع منطقة الرزقة من شارع مستودع الأنابيب حتى شارع 8، كما سيتم في قطاع تحسين البيئة تطوير أسطول الحملة الميكانيكية بالخصوص،  كما سيتم تطوير ورفع منظومة الإنارة بالخصوص . 

وبالنسبة للخطة الاستثمارية لمدينة الخانكة سيتم رصف شارع مدرسة الشمس التجريبية ثم رصف شارع المقابر ورصف متفرعات شرق السكة الحديد، بالإضافة إلى تركيب عدد من البلاط الانترلوك بالمدينة كما سيتم دعم أسطول الحملة الميكانيكية بعدد من المعدات. 

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