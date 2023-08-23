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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تواصل تنظيم القوافل الطبية في قرية كفر عابد بطوخ

جانب من القافلة
جانب من القافلة

واصلت  جامعة بنها، تنظيم القوافل الطبية بقرية كفر عابد مركز طوخ، وذلك في إطار مبادرة "احنا معاك "، والتي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية.

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وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في القافلة أطباء من كلية الطب والمستشفى الجامعى في تخصصات الباطنة العامة ، والمسالك البولية ، والأنف والأذن ، والعظام ، والجلدية ، والأطفال ، والرمد ، وتم توقيع الكشف الطبى علي اجمالى 408 حالة مرضية فى مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات إلى مستشفى بنها الجامعي لاستكمال باقي الفحوصات الطبية اللازمة.

الجدير بالذكر أم مبادرة "احنا معاك" أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية وشارك فيها 10 كليات على مستوى الجامعة ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال ، وجارى تنظيمها فى باقى القرى حيث تستمر لمدة 3 شهور.

وتشمل المبادرة رعاية للأسرة المصرية من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالي القرية، بالإضافة الى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة

جامعة بنها بنها طوخ كفر عابد مركز طوخ

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