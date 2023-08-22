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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها تفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية لرياضة الجوجيتسو

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها  ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، اللاعبة رضوى أيمن الطالبة بكلية التربية الرياضية ولاعبة رياضة ال MMA بوحدة المواهب الرياضية بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية والمركز الأول في رياضة الجوجيتسو وزن ٥٧ كجم.
جاء ذلك بحضور الدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين ،  ومديرى الوحدات بالمركز .
وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة للطالبة الفائزة في البطولة ، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات المختلفة  ، مشيرا إلي أن الجامعة لا تألوا جهدا فى اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة لهم .
من جانبه أكد الدكتور تامر سمير أن المركز يستهدف الموهوبين والنابغين والمبدعين من أبناء الجامعة، مشيرًا إلى تعدد الأهداف الاستراتيجية للمركز والتي جاء من ضمنها العمل على وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين مع إيجاد بيئة تتيح لهم إبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم.

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