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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتميزه علمياً .. جامعة بنها تكرم باحث اكتشاف الديناصور

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها الباحث بلال سالم المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بالجامعة وعضو فريق مركز الحفريات بجامعة المنصورة ، وذلك بحضور الدكتورة نهاد البرقي القائم بعمل عميد كلية العلوم .


ووجه القائم بعمل رئيس الجامعة الشكر إلى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور هشام سلام رئيس الفريق البحثي لرعايتهم ودعمهم للباحث خلال مشواره العلمى وإجراء بحوث تعاون مشترك بين الجامعتين.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن جامعة بنها تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، مؤكدا أن الجامعة حريصة على خلق بيئة علمية وأكاديمية محفزة لشباب الباحثين وربط البحوث العلمية بمشاكل المجتمع .


يذكر أن الباحث بلال سالم  حصل علي درجة الماجستير في الحفريات الفقارية من جامعة أوهايو الامريكية، وله ثلاثة أبحاث منشورة دوليا في مجلات Q1 ذات معامل تأثير قوى بالإضافة إلي العديد من الملخصات البحثية التى تم نشرها في أكبر المؤتمرات الدولية.


كما قاد فريق دولي للكشف عن ديناصور مصرى من عائلة الأبيلوسوريدات آكلة اللحوم التى عاشت ف أرض الديناصورات (الواحات البحرية) ، كما شارك في اكتشاف ديناصور آخر آكل للعشب من واحة باريس بصحراء مصر الغربية، سمى هذا الديناصور إيجاى سيمخو وهو اسم مقتبس من اللغة المصرية القديمة .

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها اكتشاف ديناصور الحفريات الفقارية القائم بعمل رئيس جامعة بنها القديمة

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