إسبانيا.. ضبط 9.5 طن كوكايين مخبأة بشحنة موز من الإكوادور

أعلن موظفو الجمارك والشرطة الوطنية الإسبانية، الجمعة، أنهم صادروا أكبر كمية من الكوكايين في البلاد حتى الآن، تبلغ 9.5 طن مخبأة في حاوية شحن موز قادمة من الإكوادور.

قال خوسيه كارلوس أروبيس، وهو مسؤول كبير في وكالة الضرائب الإسبانية التي تغطي عمليات التفتيش الجمركي، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، إنه تم العثور على المخدرات يوم الأربعاء في ميناء الجزيرة الخضراء جنوب غرب البلاد في حاوية مبردة ضمن شحنة من المفترض أنها تحتوي على 1080 صندوقا من الموز.

قبل هذه المصادرة، كانت أكبر كمية كوكايين مصادرة في إسبانيا تبلغ 8.4 طن في عام 2018، وتم العثور عليها أيضًا في حاوية موز مفترضة في الجزيرة الخضراء.

قالت وكالة الضرائب إن التحقيقات بدأت في يوليو عندما تلقت الشرطة معلومات عن شحنة معلقة من الكوكايين الكولومبي عبر الإكوادور في أغسطس. وقالت الوكالة إن المنظمة التي تقف وراء الشحنة تعمل من خلال شركة لتصدير الموز في ماتشالا بالإكوادور.

كان من المقرر تسليم الشحنة في البرتغال لتوزيعها لاحقًا في جميع أنحاء أوروبا، ولم يتم إجراء أية اعتقالات حتى الآن.