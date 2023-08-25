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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كوارث وموتى .. حرائق الغابات تلتهم اليونان أسبوعا كاملًا دون توقف

حرائق الغابات
حرائق الغابات

تواجه اليونان حرائق كارثية لليوم السابع على التوالي في الغابات بسبب تداعيات التغيرات المناخية التي تعاني منها معظم دول أوروبا هذا الصيف.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية ، امتدت النيران التي اندلعت السبت الماضي قرب مدينة ألكسندروبولي الساحلية على مساحة يزيد طولها على 15 كيلومتراً.

 وعثر في هذه المنطقة هذا الأسبوع على 19 جثة يعتقد أنها لمهاجرين بينهم طفلان.

ونبّه مسؤولون إلى أن المنطقة نقطة دخول رئيسية للمهاجرين من تركيا المجاورة، لذلك يُخشى العثور على مزيد من الضحايا بين طالبي اللجوء الذين لم يتمكنوا من الهروب من النيران.

وتعد حرائق غابات ألكسندروبولي الأكبر في الاتحاد الأوروبي على الإطلاق لعام 2023 وثاني أكبر حرائق منذ عام 2000، وفق التكتل.

 

اليونان حرائق التغيرات المناخية اوروبا

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