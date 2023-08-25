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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحزب الديمقراطي: الحفاظ على استقرار الدولة أهم دوافع تأييد السيسي فى الانتخابات

محمد أبو العلا رئيس
محمد أبو العلا رئيس الحزب الديمقراطى العربى الناصرى

قال محمد أبو العلا رئيس الحزب الديمقراطى العربى الناصرى، إن الحزب أعلن تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأضاف محمد أبو العلا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى،: ندعم الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال المشروعات القومية.

وأوضح رئيس الحزب الديمقراطى العربى الناصرى، أن أهم أسباب دعم الحزب للرئيس السيسى هو الحفاظ على استقرار الدولة المصرية المستهدفة من جميع الجهات، معقبا:" السيسي يقف ضد محاولات إسقاط الدولة التى لا تنتهى".

أسماء الأحزاب السياسية 

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن أسماء الأحزاب السياسية التي أعلنت تأييدها لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال بكري،، أن هناك عددا من الأحزاب أعلنت دعمها لترشح الرئيس السيسي لخوض انتخابات الرئاسة، من بينها حزب حماة الوطن، حزب مستقبل وطن، حزب المصريين الأحرار، حزب العربي الديمقراطي الناصري، حزب المؤتمر، المصريين الأحرار. 

الإعلامي مصطفى بكري الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية القادمة الدولة المصرية المشروعات القومية السيسي

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الحزب الديمقراطي: الحفاظ على استقرار الدولة أهم دوافع تأييد السيسي فى الانتخابات

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