حزب المؤتمر عن دعمه لترشح الرئيس السيسي: مطلوب لاستكمال خطة التنمية.. فيديو

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة 2024 جاء بعد تريث ومشاورة مع قيادات الحزب.

وتابع مجدي مرشد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد:أننا كمصريين، نحلم بجمهورية ودولة جديدة، وهذا يتطلب دعم الرئيس السيسي الدورة المقبلة.

الملفات المهمة

وأوضح اختيار الرئيس السيسي مطلوب لاستكمال بعض الأمور والملفات المهمة، وعلى رأسها خطة التنمية المستدامة، مع المشروعات القومية الجارية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: وضعنا مقترحاتنا في الحوار الوطني وعلى رأسها رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري، علاوة على النظر إلى الصناعة والدفعة القوية الواضحة، مع الاهتمام بالملف الزراعي والأمن الغذائي والتعليم والصحة.