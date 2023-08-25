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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية المحلية: مبادرة سند الخير حققت مبيعات بقيمة 346.3 مليون جنيه

سند الخير
سند الخير

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل مبادرة “سند الخير” والتي تم إطلاقها في مارس 2022، لتوفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% إلى 25% في سياراتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً.


وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “أحلام مواطن”  المذاع على على قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامي هانى عبد الرحيم إن مبادرة سند الخير، حققت مبيعات بقيمة 346.3 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلي توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا.

مبادرة سند الخير


وأشار قاسم إلى أن الوزارة توفر نحو 37 سلعة مختلفة، «اللحوم والدواجن والأسماك»، موضحًا أن هناك هناك تعاون بين تجار الأسماك واللحوم شاركوا في المبادرة وتم بيع منتجاتهم بأسعار أقل من نظيرتها في السوق.


وأوضح قاسم، أن مبادرة سند الخير تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار، كما أن هناك رغبة في زيادة عدد السيارات ليصل إلى 120 سيارة متنقلة بدلا من 100 سيارة.

وأكمل: مبادرة سند الخير بجانب توفيرها السلع والمنتجات الغذائية بأسعار أقل من نظيرتها، وفرت العديد من فرص العمل للشباب.

أحلام مواطن احتياجات المواطنين الغذائية أحتياجات المواطن التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم

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