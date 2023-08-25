برنامج أحلام مواطن يعرض تقريرا عن سيدة تكافح مع زوجها لتربية بناتهما

عرض برنامج "أحلام مواطن"، تقريرا عن حالة سيدة من القليوبية تدعى زينب تعمل وتكافح؛ لتربية بناتها.

وقالت زينب، خلال تقرير البرنامج المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي هاني عبد الرحيم، إن لديها 6 بنات، أكبرهن تبلغ 20 عاما، والصغرى 9 أعوام، وهى تبلغ من العمر 42 عاما.

وأوضحت زينب، أنها منذ 15 عاما، قررت تعمل فى بيع الأنابيب رغم صعوبة الأمر عليها، معقبة:" بناتى بيقولولي عارفينك بتتعبي".

تعمل وتكافح

وأكدت زينب، أنها تعمل وتكافح مع زوجها لتربية بناتها افضل تربية ممكنة، معقبة:" الشغل احسن ما أقول لحد عاوزه فلوس".



وأوضحت زينب جمال، أنها تحلم باقتناء تروسيكل؛ ليسهل عليها نقل الأنابيب، بدلا من العربة الكارو التي تستخدمها.