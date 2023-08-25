عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أميرة جمال: فيديو تقديم يحيى خالد مع باريس سان جيرمان خير دعاية سياحية لـ مصر

صدى البلد

قدمت الإعلامية أميرة جمال حلقة جديدة من برنامجها «ع التراك» على ON SPORT FM، اليوم الجمعة.

وتحدثت أميرة جمال في بداية الحلقة عن تعاقد يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد، مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت أميرة أن فيديو تقديم يحيى خالد مع النادي الفرنسي مدته كانت 30 ثانية فقط، ولكن تصدر التريند، ولف العالم كله، وكان خير دعاية سياحية لمصر.

وأضافت أميرة أنه يجب استغلال النجوم المصريين للدعاية والترويج للسياحة الرياضية في مصر، وهو ما يفعله النجم المصري محمد صلاح.

وقالت أميرة جمال إن محمد صلاح دائما ما يضع صوره خلال إجازته في مصر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك الملايين من المتابعين له وجمهوره دائما يسأل عن كيفية زيارة هذه الأماكن الرائعة في مصر.

أميرة اميرة جمال منتخب مصر لكرة اليد باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

ترشيحاتنا

قريبا .. هترد على رسايل الـ Gmail بالرموز التعبيرية

فوائد سورة يس.. لقضاء الحاجة وللزواج

تشكيل النصر أمام الفتح في الدوري السعودي

روسيا كشفت السر .. لماذا تم اختيار مصر للانضمام إلى بريكس ؟

إنارة مبني وزارة الخارجية احتفالا بمرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية

مِرات صاحبي الأجنبية .. اعترافات مثيرة لرجل الأعمال المتهم بتهريب الآثار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت بالورود .. هيفاء وهبى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بسبب متحور إيريس .. احرص على تناول هذه المشروبات لتعزيز المناعة

ليجين وتوب.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

احترس منها.. 6 أسباب وراء ارتفاع ضغط الدم

فيديو

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ