أميرة جمال: فيديو تقديم يحيى خالد مع باريس سان جيرمان خير دعاية سياحية لـ مصر

قدمت الإعلامية أميرة جمال حلقة جديدة من برنامجها «ع التراك» على ON SPORT FM، اليوم الجمعة.

وتحدثت أميرة جمال في بداية الحلقة عن تعاقد يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد، مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت أميرة أن فيديو تقديم يحيى خالد مع النادي الفرنسي مدته كانت 30 ثانية فقط، ولكن تصدر التريند، ولف العالم كله، وكان خير دعاية سياحية لمصر.

وأضافت أميرة أنه يجب استغلال النجوم المصريين للدعاية والترويج للسياحة الرياضية في مصر، وهو ما يفعله النجم المصري محمد صلاح.

وقالت أميرة جمال إن محمد صلاح دائما ما يضع صوره خلال إجازته في مصر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك الملايين من المتابعين له وجمهوره دائما يسأل عن كيفية زيارة هذه الأماكن الرائعة في مصر.