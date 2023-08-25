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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج "الشقة من حق الزوجة": الفيلم نقلة في حياة محمود عبدالعزيز

المخرج عمر عبد العزيز
المخرج عمر عبد العزيز

قال المخرج عمر عبد العزيز إن فيلم الشقة من حق الزوجة كان يناقش قضية مهمة جدا آنذاك، حيث أعطى القانون الحق للزوجة في سكن الزوجية بعد إنجاب الأطفال وظهرت حالات استغلت القانون وطردت أزواجهن من سكن الزوجية.

 

وأضاف عبدالعزيز ‏خلال حواره مع الإعلامية "إيمان أبو طالب"، في برنامج "بالخط العريض"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن القانون وضع لحماية الأسرة وما حدث بعد صدوره هو ازدياد معدلات ونسب الطلاق وهو ما لم يحمي الأسرة إطلاقا بل قضي عليها ، ويقول أنه ألح على الفنان محمود عبد العزيز ليقوم بأداء أدوار كوميدية و كان دائما يرفض وعندما عرض عليه الفيلم  وطلب منه أن يعطي الدور لسمير غانم ولكن الدور كان يحتاج إلى مصداقية لتصل فكرة الفيلم بنجاح للجمهور ، فمحمود عبد العزيز أعطى ثقل للدور وأقنع الجمهور.


وأكد عبدالعزيز أن محمود عبد العزيز انتقل نقلة فنية كبيرة بعد هذا الفيلم ولولاه لما كنا عرفنا "الكيف" و"العار" و غيرهم، مشيراً إلى أنه كان يتمني أن يعمل مع أحمد زكي في فيلم كوميدي، وكان هناك مشروع قائم بالفعل و لم يكتمل بسبب وفاة احمد زكي.


وأضاف عبد العزيز: نعيمة الصغير وعبد الله فرغلي هم أسلحتي الفنية فنعيمة تشبه أدوارها في الحقيقة وتمتلك خفة ظل غير طبيعية و كانت تحفظ الدور بأذنها ولا تقرأه و تحب الارتجال ، وعبد الله فرغلي كان صديق عمري ودخل الوسط الفني كمترجم للأعمال المسرحية الفرنسية حيث كان أستاذ أول للغة الفرنسية ثم توجه للمسرح أثناء تدريسه في بورسعيد و كون فرقه مسرحية عمل بها نبيلة السيد والفنان محمد فريد فكان صديق مقرب له و للفنان صلاح السعدني ، وكان فرغلي قارئ جيد للأعمال وكان يثق جدا في ملاحظتي، وقال مازحا أن  اجتماع محمود عبد العزيز ومعالي زايد وعبد الله فرغلي ونعيمة الصغير وجورج سيدهم توليفه فنية تجعلك تشعر بأنك في حديقة حيوانات.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

الشقة من حق الزوجة المخرج عمر عبد العزيز سكن الزوجية الأسرة الإعلامية إيمان أبو طالب

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