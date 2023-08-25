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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منهم ريهام عبد الحكيم.. تكريم 11 شخصية مؤثرة في افتتاح مهرجان القلعة

مهرجان قلعة صلاح
مهرجان قلعة صلاح الدين

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والمهداة إلى كل من الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق، والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.
 

وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا خلال الحفل، كرَّما 11 شخصية أثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، الى جانب اسماء أسهمت فى نجاح الدورات السابقة، وهم: .

1- الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الأسبق.

2- اسم الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب.

3- اسم الفنان الراحل احمد منيب.

4- المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

5- الشاعر مجدى نجيب.

6- السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفنى لفرقة اوبرا القاهرة.

7- المايسترو ناير ناجي.

8- المطربة ريهام عبد الحكيم.

9- المهندس ياسر شعلان مدير عام الاضاءة بالاوبرا.

10- ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالاوبرا.

11- محمد السيد عبد اامقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

وتقدم المطربة السورية فايا يونان عدد من اعمالها الخاصة، منها: "غن ، مثل اليوم ، يا ليته يعلم ، يا قاتلي ، فى الطريق إليك ، أحب يديك الى جانب نخبة من اعمال زمن الفن الجميل:.

ثم يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر نخبة من غنائياته الشهيرة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة، منها “جايلكم يا اللى وحشتونى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، المليونيرات ، النور مكانه فى القلوب ، زى ما هى حبها ، وعدى ، حبيبى يا عاشق ، يتقال ، ابن مصر” اضافة الى مختارات من اعمال الطرب.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور خالد داغر دار الاوبرا المصرية مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فايا يونان

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