شوقى علام: الفتوى لابد أن تكون محققة للاستقرار المجتمعي

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،إن المقاصد العليا للشريعة ترسم ملامح النظام العام وتمثل حقوق الإنسان، وتكشف عن أهداف الشرع العليا،بما يجلب المصالح الحقيقية للخلق عامة.

وأضاف شوقى علام ، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن دعم الدولة ومؤسساتها الرسمية ودعم المصلحة العامة لا يُعد من تسييس الفتوى، بل تسييس الفتوى هو استخدامها.

محققة للاستقرار المجتمعي

وقال مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة لا تركز على جانب واحد دون الآخر بل تهتم وتأخذ في الاعتبار كل جوانب الحياة، معقبا:"الفتوى في حقيقتها لابد أن تكون محققة للاستقرار المجتمعي"

وأشار المفتى إلى أن الفتوى أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات ومحاربة الأفكار المتطرفة؛ فالفتوى الشرعيَّة النابعة عن فهمٍ صحيحٍ للنصوص وإدراكٍ حقيقيٍّ للواقع تمثِّل ركيزةً أساسيةً في مسيرة استقرار المجتمعات والبناء.