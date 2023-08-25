المفتي بعد تجديد الثقة: شخصي الضعيف يلتمس خدمة دينه ووطنه

وجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة به.

وأضاف شوقى علام ، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق قائلا:" شخصى الضعيف يلتمس خدمة دينه ووطنه والناس جميعا فى مشارق الارض ومغاربها".

وسام على صدرى

وتابع شوقى علام مفتى الجمهورية: الثقة التي منحني الرئيس إياها وسام على صدرى يحملنى الكثير من المسؤولية.

وأضاف المفتي: "اسأل الله العظيم ان اكون على قدر المسؤولية وثقة وحسن ظن المجتمع المصرى الأصيل الذى اعطلى ومازال يعطى لبلده".