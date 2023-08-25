وزراء العدل والزراعة والأوقاف والمفتي يشاركون باحتفالية محافظة القليوبية بعيدها القومي

شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة، وألخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيخ، ونائبي المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد بالقليوبية، احتفالية محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ155.

وكان في استقبالهم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بديوان عام محافظة القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



ووزع وزير الأوقاف صكوك أضاحى أما ديوان عام محافظة القليوبية، ثم يتم عقد لقاء دعوى لوزير الأوقاف، بحضور وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مع الأئمة والمشايخ بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، ثم يتم التحرك لمسجد ناصر لأداء صلاة الجمعة والتى سيتم نقلها عبر الهواء مباشرة.