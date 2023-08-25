أحمد فهمي: بوقف التصوير لما أي ماتش للأهلي يشتغل| فيديو

رد الفنان أحمد فهمي، بطل مسلسل “سفاح الجيزة”، على سؤال،: "هتعمل إيه لو كان ماتش للأهلى شغال وأنت عندك تصوير".

وأكد أحمد فهمي، خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان، قائلا: "لو ماتش الأهلي، شغال؛ هوقف التصوير طبعا".

سفاح الجيزة

وكان الفنان أحمد فهمي، تحدث عن تجربته الدرامية الجديدة بمسلسل سفاح الجيزة الذي انطلقت أولى حلقاته عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال أحمد فهمي إن استغراق مسلسل سفاح الجيزة، عامين، أمر طبيعي، متابعا: “دي طريقة الشغل اللي بتتعمل برة مصر”.

وتابع فهمي: «ذاكرنا المسلسل كويس قبل تصويره، وعملناه بمزاج جدا، والتوفيق ده بتاع ربنا، والناس هتقول رأيها».