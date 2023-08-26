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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصد مشكلات تفشي الطلاق والزواج المبكر وتعدد الإنجاب بالعريش

اجتماع وحدة السكان
اجتماع وحدة السكان بمجلس مدينة العريش

 

نظمت وحدة السكان بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء ندوة  تحت عنوان (تحدث معه) بهدف  رصد المشكلات الناتجة عن تفشي ظاهره الطلاق،   وحالات البطالة،  وحالات الزواج المبكر ومشكلات تعدد الإنجاب  ، بتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بشأن تحقيق التوازن بين النمو السكان والنمو الاقتصادي .

وذلك  بما ينعكس على جهود التنمية وانخفاض نصيب الفرد من الانفاق الحكومى على قطاعات الصحه والتعليم والنقل والمواصلات والإسكان والأراضي الزراعية والمياه والطاقة.


وتم خلال الاجتماع عرض رؤي وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء  المحافظ ، وتوصيات السكرتير العام للمحافظة .

 

الزواج المبكر:

 

حيث اهتمت  المبادرة ببحث المشكلات الآتية :
 الطلاق الزواج المبكر للجنسين البطالة_ الادمان البيئة المحيطة، وذلك لمواجهه الأخطار الناتجة عن هذه المشكلات بعمل  التوعية ورفع مستوي الاسرة والمجتمع لتدارك الموقف قبل أن يؤثر ذلك علي نصيب الفرد في المجتمع من حقوقة في التنمية المستدامة .

 

وأوصى الاحتماع بضروة عمل حصر للسلبيات بالمناطق والعرض علي الوحدة لامكانية عقد ندوات وتعديل السلوكيات والعمل علي حلها بأساليب تربوية وادارية تتوافق وإمكانيات المنطقة وسلوكها   وذلك بمعرفة المختصين وتضافر الجهود  مع الأوقاف والازهر ودار الفتوي والشئون الصحية والقوي العاملة .

حيث تم تكليف الوحدة  السكان بمجلس مدينة العريش،  بدراسة أساليب الحلول لتلك المشكلات التي تعوق حركة التنمية بمعدلات لاتتناسب مع الزيادة السكانية .

العريش الزواج الطلاق الانجاب مشكلات

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