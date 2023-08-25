خريطة قبول الطلاب بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة بسيناء

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه سيتم الإعلان عن خريطة قبول الطلاب بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة، للعام الدراسي الجديد قريبا ، طبقا لأعداد الطلاب وقد يخفض سن القبول فى الصف الأول الابتدائي فى بعض مناطق المحافظة طبقا لكثافات الطلاب بالمدارس.

وأكد، أن هذا الأمر يتم أيضا بالنسبة لمراحل التعليم المختلفة بوضع مجموعة من الضوابط لتحقق سلامة العملية التعليمية و عدالتها.

نسبة ال 1%:

وأضاف اللواء شوشة، أنه سيتم الإستفادة من اضافة نسبة ال 1% التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء لطلاب الثانوية العامة والأزهرية بشمال سيناء، والمنح الدراسية تشترط أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الابتدائية والاعدادية من المحافظة.



وقال أنه من المقرر إنشاء كليتين للأزهر بمنطقه السبيل غرب مدينة العريش؛ خاصة وأن المنطقة تستوعب عدد اكبر من الكليات مستقبلا.

وهناك موقفين للسيارات الأول سيتم انشاءة شرق مدينة العريش بالقرب من مدخل بوابة مطار العريش،وسيتم ربطه بالطريق الدائري الجديد ، وموقف آخر غرب العريش بمنطقة السبيل.



