عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية على فنون الخياطة والأشغال اليدوية للسيدات في العريش

برنامج تدريبي للمرأة
برنامج تدريبي للمرأة بشمال سيناء على فنون الخياطة


نفذت الوحدة الفرعيه لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمجلس مدينه العريش شمال سيناء ،  دورة تدريبية للسيدات العاملات وغير العاملات  وذلك على مدى ثلاثة أيام ، على حرفة الحياكة والتطريز والأشغال اليدوية والانوال بالتنسيق مع مركز أول الأسر المنتجة بالعريش ، بتعليمات وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش.

 

مهارات الهاند ميد:

 

حيث تأتي الدورة التدريبية  ضمن خطة تدريب وتطوير المرأة بالمجتمع السيناوي ، وذلك لرفع مستوي الأداء التقني وثقل مهارات الهاند ميد وفنون الخياطه.،بما يتيح اقامة مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفتيات والسيدات داخل المنزل  لتحسين الدخل ورفع المستوى الإقتصادي للاسرة .

 

وحاضر بالدورة مني جمعة مدير مركز أول لأعداد الاسر المنتجه بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ،  ودعاء حمدي رئيسة الوحدة الفرعيه لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمجلس ، و أعضاء الوحدة ،وسيدات من المجلس ومن خارج المجلس من الارامل والمطلقات .

  

txt

مستقبل وطن ينظم مبادرة للترويج السياحي في شمال سيناء

العريش دورة تدريبية الخياطة السيدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

تحت تأثير البنج.. شاب من سلطنة عمان يفاجئ الجميع بحديثه عن أمه| ماذا قال؟

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

مرض خبيث.. مفاجأة مدوية بشأن فسخ عمرو وردة لعقده مع الرجاء المغربي

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

موضوعات متعلقة

استئصال ورم كبير من بطن سيدة بمستشفى العريش يزن 18 كيلو

برنامج زيارات ميدانية لطلاب جامعة العريش للمشروعات القومية

تدريب أبناء سيناء على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل

خريطة قبول الطلاب بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة بسيناء

محافظ شمال سيناء: مدينة الشيخ زويد تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة

شوشة: ألية جديدة لصرف تعويضات توسعات ميناء العريش.. تفاصيل

الريحان.. يقلل الكوليسترول ويخفض السكر في الدم ويعزز الأوعية الدموية..تعرف على فوائده

مستقبل وطن ينظم مبادرة للترويج السياحي في شمال سيناء

ترشيحاتنا

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بعبارة مصر 80 روسيا احتفالًا بتدشين العلاقات بين البلدين

إضاءة برج التلفزيون في موسكو بألوان علمي روسيا ومصر | شاهد

مع ارتفاع درجات الحرارة.. طرق الحفاظ على الأجهزة وتجنب الحرائق |انفوجراف

المهندس عبد الحميد الشرقاوي: زيارة منطقة الفسطاط بعد التطوير تحتاج لأكثر من يوم.. وعين الصيرة فيها ملاهي ومسار للعجل وأنشطة سياحية

هل يمكنني استخدام العدسات اللاصقة أثناء السباحة ؟.. استشارى عيون يجيب

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. مدبولي يزور مصانع إنتاج السيارات بجنوب أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرار لحظي وانفعالي.. أسما شريف منير تكشف سر حلافة شعرها

بخلطات منزلية.. طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض والأسود

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

انتبهي إلى هذه النصائح.. كيف يتم علاج السخونة عند الأطفال؟

فيديو

نجلاء بدر: والدي كان بيشجعني على العمل والدراسة.. ورفض عريس لهذا السبب

بعد شائعات الطلاق.. حسام حبيب يرافق شيرين عبد الوهاب بحفل موسم الجيمرز

شيرين عبد الوهاب تبدأ حفلها في موسم الجيمرز بالسعودية.. شاهد

توافد الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب بالسعودية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ