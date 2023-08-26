دورة تدريبية على فنون الخياطة والأشغال اليدوية للسيدات في العريش



نفذت الوحدة الفرعيه لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمجلس مدينه العريش شمال سيناء ، دورة تدريبية للسيدات العاملات وغير العاملات وذلك على مدى ثلاثة أيام ، على حرفة الحياكة والتطريز والأشغال اليدوية والانوال بالتنسيق مع مركز أول الأسر المنتجة بالعريش ، بتعليمات وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش.

مهارات الهاند ميد:

حيث تأتي الدورة التدريبية ضمن خطة تدريب وتطوير المرأة بالمجتمع السيناوي ، وذلك لرفع مستوي الأداء التقني وثقل مهارات الهاند ميد وفنون الخياطه.،بما يتيح اقامة مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفتيات والسيدات داخل المنزل لتحسين الدخل ورفع المستوى الإقتصادي للاسرة .

وحاضر بالدورة مني جمعة مدير مركز أول لأعداد الاسر المنتجه بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، ودعاء حمدي رئيسة الوحدة الفرعيه لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمجلس ، و أعضاء الوحدة ،وسيدات من المجلس ومن خارج المجلس من الارامل والمطلقات .