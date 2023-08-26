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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة خفير بالغردقة والتصريح بدفن الجثة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة، تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة خفير بالغردقة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد.

 

تعود تفاصيل الواقعة حين تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة خفير داخل مسكنه بالمدينة الصناعية شمال الغردقة.

 

على الفور انتقلت سيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعى "النوبى احمد ابوالحجاج" 52 سنة من محافظة الأقصر ويعمل خفيرا، إذ عُثر على الجثة داخل مسكنه بالمنطقة الصناعية بعد ميدان جهينة غرب الغردقة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات

على الفور تم تشكيل فريق بحث، حيث تبين من التحقيقات أن أحد العاملين مع المجني عليه هو من ارتكب الجريمة وقام بإخفاء الجثة ودفنها بالرمال وتم إلقاء القبض على المتهم وإحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

البحر الأحمر العثور على جثة الغردقة العام الغردقة امن البحر الاحمر

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