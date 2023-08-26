قائد أوركسترا القاهرة السيمفوني: الجمهور يتجاوب معنا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. فيديو

علق المايسترو محمد سعد باشا٫ قائد أوركسترا القاهرة السيمفوني٫ على مشاركته بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وقال المايسترو محمد سعد باشا٫ قائد أوركسترا القاهرة السيمفوني٫ خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”٫ المُذاع عبر فضائية “الحياة”٫: “ أوركسترا القاهرة السيمفوني من أهم فرق دار الأوبرا”٫ لافتا: “مشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني في مهرجان القلعة شيء أساسي ومهم”.

أضاف: “نحن سعداء بالمشاركة في مهرجان القلعة٫ والبرنامج الخاص بنا خفيف وأعتقد أن الجمهور يتجاوب معه لأنه منتقى من أشياء كلاسيكية مشهورة جدا وفي أذن المستمع المصري”.



وأشار: “مختارين أعمال من التي كانت تقدم في الأعمال القديمة لكي تكون قريبة من أذن المستمع المصري”٫ موضحا: “نقدم فنون دار الأوبرا للجمهور من خلال المهرجان ونعمل على التقرب من الجمهور أكثر من خلال الجمهور”.

