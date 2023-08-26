هاني شاكر: أسعى لإسعاد الناس بحفلي في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء غدا

تحدث الفنان هاني شاكر٫ عن انطلاق مهرجان القلعة للموسيقى والغناء أمس.

وقال الفنان هاني شاكر٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”٫ المُذاع عبر فضائية “الحياة”٫: “مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مهرجان كبير، ويقدم كل أنواع الفنون لمعظم طبقات وفئات الشعب المصري”.

وأضاف: “ما يميز مهرجان القلعة هو تنوع الحفلات وأنواع الغناء التي يتم تقديمها بالمهرجان”٫ لافتا: “كل الحفلات كاملة العدد وهذا يدل على أن الشعب المصري محب وذواق للفن ولكل أنواع الفنون”.

وأشار الفنان هاني شاكر٫: “أسعى لإسعاد الناس "الجميلة الطيبة" بحفلي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء غدا”.







