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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروق.. هاني شاكر يطرح أحدث أغانيه بتقنية الذكاء الاصطناعي

هاني شاكر
هاني شاكر

طرح الفنان هاني شاكر، أغنية جديدة له تحمل اسم مروق، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى الإلكترونية المختلفة، مستخدما تقنية الذكاء الاصطناعي AI في فيديو الأغنية. 

أغنية مروق لـ هاني شاكر، من كلمات وألحان: مصطفى شكري، وتوزيع: أحمد أمين، وإنتاج: محمد علام كيوب ميوزك، ميكس وماستر أسامة الهندي.

كلمات أغنية مروق لـ هاني شاكر: 

المزاج مروق والكلام مزوق 
صاحي انا النهارده مش هاممني
الهموم راميها .. احزان لاغيها..
ومعادش فيها الي شاغلني

# فضي فضي فضي .. الدماغ وقضي
كل يوم بيومه ليه حاسبها
روح لناس تضحك.. خلي الفرح صحبك
اي فتره غامقه روح وسيبها

خد يومين تفرفش..ع السعاده فتش ..
خد ايه الي حوش عيش حياتك
روح سافر وطير..غير جو غير..
انت الي بايديك الوان حياتك


عدي ع الي واحشك.. قولو انه واحشك
قرب البعيد ماتسيبش زعله
رجع الي ماشي..ومن زمان مجاشي
مد الايد بحب هتبقي اعلي

حاوط ع الحبايب .. واسأل ع الي غايب
والي فينا سايب الف ذكري
صفي القلب صفي..واشتري الي يوفي
الليلادي سهره لحد بكرا

 

هاني شاكر يعلق على أزمة حفل ترافيس سكوت

حرص الفنان هاني شاكر، النقيب الأسبق لنقابة المهن الموسيقية، على أن يعلق على قرار إلغاء حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر بالأهرامات، بعد الأزمة المثارة ضده في الوقت الراهن.

وقال هاني شاكر في مداخلة هاتفية لـ برنامج يحدث في مصر، مع الإعلامي شريف عامر: “أنا بعيد عن النقابة وتفاصيل الموضوع كله لكن أنا متأكد أن الدولة والمسؤولين ممكن أكيد أخدوا القرار المناسب”.

وتابع: “أنا معرفوش ومسمعتلوش أي شغل ممكن يكونوا وجدوا في اللي بيقدمه تجاوزات معرفش.. لكن واثق تمامًا أنهم مش هيلغوا الحفل إلا إذا كانوا متأكدين أن ده القرار الصح”.

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