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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أسعار تذاكر حفل هاني شاكر ونادية مصطفى بـ مهرجان القلعة

هاني شاكر
هاني شاكر

ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31 والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام حفلين مساء الأحد 27 أغسطس على مسرح المحكى .

ففي الثامنة مساء تشدو الفنانة الكبيرة نادية مصطفى كوكبة من أشهر اعمالها الخاصة منها مسافات، الصلح خير ، جاى في إيه ، قولها أنت ، سلامات وغيرها

وفى العاشرة مساء يقدم النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى باقة مميزة من أعماله الشهيرة منها بحبك يا غالي، معاك ، كده برضوا يا قمر ، ح نعيش ، علي الضحكاية، لسه بتسألي وغيرها.

كما يقدم عازف الجيتار والمؤلف الموسيقى احمد نظمى فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تضم عدد من مؤلفاته الخاصة التى تضم الوان موسيقية تتنوع بين العربية، الافريقية والجاز .

 

ويبلغ سعر تذكرة كل حفلة منهم ٦٠ جنيه، للتذكرة الواحدة.

مهرجان قلعة صلاح الدين دار الاوبرا المصرية نادية مصطفى هاني شاكر سعر تذكرة

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