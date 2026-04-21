إرث فني وإنساني خالد.. أحلام الشامسي تنعى حياة الفهد بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عبر حسابها على موقع الانستجرام ، نعت فيه الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، بعد وفاتها صباح اليوم بعد صراع مع المرض

وجاء في النص أن أحلام عبّرت عن حزنها العميق قائلة:

«إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى الفنانة القديرة حياة الفهد، التي رحلت بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإنجازات، وتركت إرثًا فنيًا وإنسانيًا خالدًا في ذاكرة الفن الخليجي والعربي».

وتُعد حياة الفهد واحدة من أبرز نجمات الدراما الخليجية عبر تاريخها، حيث قدمت أعمالًا شكلت علامة فارقة في الفن الكويتي والخليجي، ما جعلها تحظى بلقب “سيدة الشاشة الخليجية” تقديرًا لمسيرتها الطويلة.



يذكر أن تعرضت الفنانة الكويتية حياة الفهد لتدهور حالتها الصحية بشكل كبير أمس وذلك بعد إصابتها بجلطتين في المخ ومكوثها في العناية المركزة طول الأشهر الماضية.

وطالبت إدارة أعمال حياة الفهد، من جمهورها الدعاء لها لتجاوز الأزمة الصحية الحرجة التي تمر بها خلال الفترة الحالية، إذ كتبت الصفحة الرسمية لـ حياة الفهد عبر إنستجرام: “نهيب بجمهورنا الكريم ومحبي الفن الأصيل، الدعاء للفنانة القديرة حياة الفهد، حيث تمر هذه الأيام بوعكة صحية حرجة، نسأل الله أن يشملها بلطفه ورحمته، وأن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، ويعيدها إلى أهلها ومحبيها سالمة معافاة”.



