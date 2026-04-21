سعد الدين الهلالي: الخلع ليس طلاقاً ويمكن تكراره بلا عدد لإنقاذ الأسر من المحاكم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. هشام ماجد يتصدر وتراجع عمرو عبد الجليل

أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر
أحمد إبراهيم

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين 5 أفلام على شباك التذاكر، هي: «برشامة»، و«سفاح التجمع»، و«إيجي بست»، و«فاميلي بيزنس» و«إشعار بالموت».

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ليلة أمس والتى بلغت قيمتها 1,860,230 جنيه طبقا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

برشامة 

حقق فيلم “برشامة” إيرادات أمس، وصلت إلى 1,227,497 جنيه، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر المبارك.

“برشامة” بطولة: هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

إيجي بست

وحقق فيلم “إيجي بست” إيرادات وصلت إلى 283,707 جنيها، وهو من بطولة أحمد مالك وسلمي أبو ضيف .

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصناع السينما في مصر.

سفاح التجمع

بينما فيلم سفاح التجمع حقق إيرادات وصلت إلى 230,196 جنيهًا امس، في 48 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

فاميلي بيزنس 

حقق فيلم «فاميلي بيزنس»، إيرادات ضعيفة ، ليتذيل شباك التذاكر ليلة أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 111,938 جنيهًا في أولى أيام عرضه.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

فيلم إشعار بالموت

بينما حقق فيلم “إشعار بالموت” إيرادات بلغت قيمتها 6,892 جنيه. 

ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، يتصدرهم الفنان الراحل بهاء الخطيب، إلى جانب يارا عزمي، عمرو عبد الجليل، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، أيمن الشيوي، حمدي الوزير، والطفل آدهم شتا، الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عادل عقل.

ويأتي فيلم «إشعار بالموت» ضمن الأعمال التي تراهن على تقديم محتوى مختلف، حيث تدور أحداثه في أجواء من الغموض والتشويق، ما يجعله من الأفلام المنتظرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل مشاركة مجموعة متنوعة من النجوم تجمع بين الخبرة والوجوه الشابة.

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

