عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفضلة للصغار والكبار.. أسهل طريقة لعمل البطاطس بالجبن الشيدر على الطريقة المكسيكية

أسهل طريقة لعمل البطاطس
أسهل طريقة لعمل البطاطس على الطريقه المكسيكيه مع الجبن الشيد

البطاطس من الأكلات المفضلة للصغار والكبار، ويتم عملها بطرق مختلفةً ومبتكرة، ونقدم اليوم طريقة عمل البطاطس على الطريقة المكسيكية، مع الجبن الشيدر، فهي من الأكلات الشهية الغنية بالفيتامينات والمعادن، وإليك أسهل الطرق.


طريقه عمل البطاطس على الطريقه المكسيكية:

المقادير

‏-2 ملعقة كبيرة لحم مفروم‏
-3 بطاطس‏
-3 فليفلة ملونة‏
-1 بصل مفروم‏
-3 فص ثوم مهروس‏
-10 جرام الفاصوليا الحمراء‏
-5 جرام جبن البارميزان‏
-1 مكعب مرق اللحم‏
-2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون‏
-1 ملعقة كبيرة زبدة‏
-1 ملعقة صغيرة الفلفل الأحمر‏
-1 ملعقة صغيرة زعتر‏
-1 ملعقة صغيرة ريحان‏
-ملح - حسب الرغبة


طريقه التحضير:

تقطع البطاطس نصفين ويفرغ محتواها بواسطة الملعقة ثم توضع مقلاة علي حرارة متوسطة ويسخن الزيت وتقلى لمدة 3 دقائق من دون أن نتركها حتى تنضج بالكامل ثم ترفع.

الحشو:

في وعاء علي حرارة متوسطة توضع الزبدة حتي تذوب ثم يضاف البصل المقطع مع الاستمرار في التقليب حتى يذبل ثم يضاف اللحم المفروم إلى البصل ويترك حتى ينضج ثم تضاف البهارات ومكعب مرق اللحم والزعتر والريحان والثوم والملح والشطة الحمراء حسب الرغبة.

يوزع الحشو على سطح البطاطس وشرائح الفليفلة الملونة والفاصولياء الحمراء وتوضع في صينية داخل الفرن لمدة عشر دقائق يويستخدم جبن البارميزان للتزيين.

البطاطس الجبنة الشيدر مكسيكية الفيتامينات المعادن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

نزيف دموي| هل تمارض عمرو وردة لفسخ عقده مع الرجاء؟!.. الفريق المغربي يكشف الحقيقة

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

موضوعات متعلقة

5 مشروبات سحرية تخفض الكوليسترول وتحمي القلب ..احرص على تناولها

كيف تنمي ذكاء طفلك لجعله متفوقا قبل بدء الدراسة؟.. استشاري يجيب

دراسة تكشف: تناول نصف ملعقة من هذا الزيت يوميا يحميك من الإصابة بالخرف

تقدم باردة .. بودنج الكراميل أشهى الحلويات الغربية

دبس التمر.. فوائد مذهلة لحماية البشرة ونضارتها| طريقة عمله في البيت

تمنع فقر الدم وتحمي القولون .. طريقة عمل قهوة اللوز

الجلطة القاتل الصامت.. أعراض تدل على الإصابة بها.. تعرف عليها

تسبّب أضرارًا جسيمة|احذر الإفراط في تناول بذور الشيا.. وهذا تأثيرها على الجسم

ترشيحاتنا

مدرب بالاتحاد الانجليزي يكشف حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن يعمل بكل طاقته لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

وست هام يفوز على برايتون 3-1 في الدوري الإنجليزي

مشروعات في الصعيد .. زعيم الأغلبية بالبرلمان: نشهد إنجازات في عهد السيسي

علي جمعة: تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية حرام شرعا

الصحة تطمئن المصريين: خطورة متحور كورونا الجديد منخفضة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

طريقة عمل أرز بالبشاميل بأسهل الخطوات

توب جريء.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل رفقة صديقها

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ