مفضلة للصغار والكبار.. أسهل طريقة لعمل البطاطس بالجبن الشيدر على الطريقة المكسيكية

البطاطس من الأكلات المفضلة للصغار والكبار، ويتم عملها بطرق مختلفةً ومبتكرة، ونقدم اليوم طريقة عمل البطاطس على الطريقة المكسيكية، مع الجبن الشيدر، فهي من الأكلات الشهية الغنية بالفيتامينات والمعادن، وإليك أسهل الطرق.



طريقه عمل البطاطس على الطريقه المكسيكية:

المقادير

‏-2 ملعقة كبيرة لحم مفروم‏

-3 بطاطس‏

-3 فليفلة ملونة‏

-1 بصل مفروم‏

-3 فص ثوم مهروس‏

-10 جرام الفاصوليا الحمراء‏

-5 جرام جبن البارميزان‏

-1 مكعب مرق اللحم‏

-2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون‏

-1 ملعقة كبيرة زبدة‏

-1 ملعقة صغيرة الفلفل الأحمر‏

-1 ملعقة صغيرة زعتر‏

-1 ملعقة صغيرة ريحان‏

-ملح - حسب الرغبة



طريقه التحضير:

تقطع البطاطس نصفين ويفرغ محتواها بواسطة الملعقة ثم توضع مقلاة علي حرارة متوسطة ويسخن الزيت وتقلى لمدة 3 دقائق من دون أن نتركها حتى تنضج بالكامل ثم ترفع.

الحشو:

في وعاء علي حرارة متوسطة توضع الزبدة حتي تذوب ثم يضاف البصل المقطع مع الاستمرار في التقليب حتى يذبل ثم يضاف اللحم المفروم إلى البصل ويترك حتى ينضج ثم تضاف البهارات ومكعب مرق اللحم والزعتر والريحان والثوم والملح والشطة الحمراء حسب الرغبة.

يوزع الحشو على سطح البطاطس وشرائح الفليفلة الملونة والفاصولياء الحمراء وتوضع في صينية داخل الفرن لمدة عشر دقائق يويستخدم جبن البارميزان للتزيين.