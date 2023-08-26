سفيرنا بجنوب أفريقيا: مصر أصبح لها مقعدا في قوة بريكس الصاعدة عالميا

علق السفير أحمد الفضلي سفير مصر في جنوب أفريقيا، على انضمام مصر لمجموعة دول بريكس.

وقال أحمد الفضلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن بريكس قوة صاعدة ترغب في التواجد عالميا كي يكون لها مقعدا على الطاولة العالمية".

وتابع أحمد الفضلي: "مصر أصبح لها مقعد في قوة بريكس الصاعدة على مستوى العالم".

وأكمل أحمد الفضلي: "يحسب لدول مجموعة بريكس استطاعتهم التوصل إلى توافق حول الدول التي سوف تدخل ضمن تكتل بريكس".

ولفت أحمد الفضلي: "مصر لها سياسة خارجية نشطة وعلاقات متوازنة مع كافة دول العالم ونتطلع أن نكون طرفا فاعلا في بريكس".