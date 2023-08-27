عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 27 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

حظك اليوم من الأكثر بحثا على مؤشر البحث جوجل مع بداية يوم جديد، حيث ينتظر محبي الأبراج إلقاء نظرة قبل القيام بأي مهام في اليوم.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

txt

برج الجوزاء .. حظك اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 : صعوبات مالية

txt

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 : مكاسب غير متوقعة

برج الحمل وحظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

من المحتمل أن تعاني من آلام مستمرة في الرقبة أو الظهر، انتبه، خاصة إذا كان مصحوبًا بالضعف العام، إعطاء الأولوية للراحة اليوم. امتنع عن إقراض الأموال، ولكن إذا لزم الأمر، قم بتأمين اتفاقية مكتوبة بشأن الجداول الزمنية للسداد، انتبه لكلماتك حتى لا تجرح مشاعر الآخرين .

برج الثور وحظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

يمكن أن تنشأ خلافات مع من تحب، وقد يكون التعبير عن وجهة نظرك أمرًا صعبًا، اللحظة المثالية لتجربة مفاهيم جديدة حياتك الزوجية تفتقر إلى الإثارة؛ أشرك شريكك في التخطيط لشيء ممتع، توقع يومًا رائعًا في المستقبل؛ نزهة فيلم محتملة مع الأصدقاء..  

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

استثمر بحكمة لتأمين عوائد أموالك التي كسبتها بشق الأنفس، خطط ليومك بدقة، واطلب المساعدة من الأفراد الجديرين بالثقة، قاوم المطالب غير الضرورية من شريكك الرومانسي، خصص وقتًا شخصيًا لتقضيه بشكل منتج مع العائلة.

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

صحتك تبقى بحالة ممتازة، إن وضع مدخراتك في استثمارات حكيمة قد يؤدي إلى مكاسب مالية، يوم مثالي للنزهة مع زوجتك، مما يوفر تغيرًا في الحالة المزاجية وحل سوء الفهم. مكالمة هاتفية من الحبيب أو الزوج سوف تضيء يومك.

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

ستشعر اليوم بشعور من الاسترخاء والمزاج المناسب للتمتع، قم بزيارة أحد أقاربك الذي كان مريضًا، قد تخصص وقت فراغك اليوم لإنهاء مهامك المكتبية.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

قد يضخم أفراد العائلة المشكلات البسيطة، وتذكر أن النكسات جزء لا يتجزأ من جمال الحياة، وسط جدول أعمالك المزدحم، يمنحك اليوم وقتًا شخصيًا ثمينًا للانخراط في أنشطتك العزيزة.

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

إن الكشف غير المتوقع عن سر عائلي قد يفاجئك، احتضن دوافعك الإبداعية وشارك في شيء فني خلال لحظات فراغك.

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

تنتظرك أمسية ممتعة مع الأصدقاء، لكن كن حذراً من الإفراط في تناول الطعام فقد يفسد صباحك، سيتجلى تقديرك لأهمية المال في الحياة اليوم، نظرًا للحاجة الوشيكة إلى الموارد المالية التي قد تجد صعوبة في تلبيتها، إن وصول أخبار سارة غير متوقعة من الأقارب البعيدين سيجلب السعادة لعائلتك بأكملها.

برج القوس وحظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

اليوم، يمكنك تخصيص يوم كامل للعزلة داخل حدود الغرفة، والانغماس في كتاب - وهي طريقة مثالية لقضاء بعض الوقت، سيظهر شريك حياتك مزيدًا من الاهتمام والاهتمام. تكرار نفس المهام أو الالتزام بروتين

برج الجدي وحظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

سوء التفاهم مع أحد الأصدقاء قد يؤدي إلى ردة فعل غير سارة؛ فمن الحكمة الحصول على منظور متوازن قبل إصدار الأحكام، سوف تجد التحديات المالية حلاً من خلال مساعدة أصدقائك.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

اليوم، يمكن أن تساعد مساعدة أحد الأقارب المقربين في دفع مساعيك التجارية نحو النجاح، وبالتالي تعزيز وضعك المالي، ستتدخل عائلتك لدعمك وإرشادك في أوقات الأزمات.

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

القلق والتوتر المفرطان قد يؤديان إلى تقويض رفاهيتك، للحفاظ على الوضوح العقلي، الابتعاد عن الارتباك والإحباط. استفد من دعم أحد أقاربك اليوم للتفوق في عملك، وفي الوقت نفسه تعزيز المكاسب المالية. 

حظك اليوم توقعات الأبراج وحظك اليوم برج السرطان وحظك اليوم برج الدلو برج السرطان برج الحمل وحظك اليوم الأحد برج الحمل برج الجوزاء برج الجوزاء وحظك اليوم برج الحمل وحظك اليوم برج الحوت برج العذراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

عوض تاج الدين: المتحور الجديد ليس الأخير لكورونا.. وهذا السلاح فعال لمواجهته

عاجل.. التليفزيون السعودي يؤكد انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

بعد إعلانه رحيل «القندوسي».. شوبير يثير الجدل بشأن خبر غامض: قريبا

مفاجأة سارة لـ الأهلي|جلسة عاصفة بين كولر والإدارة.. و"الأحمر" يسعى لضم معشوق القلعة البيضاء

صورة بقميص النوم بجوار الجثة| اعترافات سيدة تخلصت من زوجها بعقاقير مضادة للاكتئاب 

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

موضوعات متعلقة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 : صعوبات مالية

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 : مكاسب غير متوقعة

برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023

برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023: تواصل مع أحبائك

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023: إجازة عفوية

برج الجدي.. حظك اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023: راتب أفضل

برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 : نجاح وسعادة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

أحمد قندوسي يقترب من سيراميكا كليوباترا

مختار مختار: كان لدي تحفظ على صفقة إمام عاشور في الأهلي

اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في غرب بيت لحم

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. توجه رئاسي بتطوير صناعة الحديد والصلب

إصابة العشرات في انفجارين بمحطة وقود في رومانيا

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. متى يتم رفع القيد عن الفريق الأول؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ