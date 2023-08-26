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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالمولوتوف.. قبرص التركية تدين الاعتداء على مسجد في الجزء الرومي

صدى البلد

أدان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، اليوم السبت، الاعتداء على مسجد في مدينة ليماسول، في إدارة جنوب قبرص الرومية.

وقال تتار، في بيان، إن تعرض مسجد "إبراهيم آغا كوبرولو" لاعتداء بالزجاجات المملوءة بمواد مشتعلة، بمثابة محاولة حرق متعمد.

كما شدد تتار، في بيانه، على أن هذا الاعتداء، يعتبر من مظاهر الغضب العدائي ضد المعتقدات والقيم المقدسة لأكثر من 2 مليار شخص حول العالم، وهو ما لا يمكن تفسيره بالديمقراطية وحرية الفكر.

وطالب رئيس شمال قبرص، بتقديم الجناة إلى العدالة على الفور؛ لمواجهة الهجمات التي تستهدف الأصول التاريخية والدينية والثقافية.

ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم على مسجد في مدينة ليماسول بإدارة جنوب قبرص الرومية.

وبدوره، قال رئيس وزراء شمال قبرص أونال أوستل، إن الاعتداء يستهدف بالدرجة الأولى المسلمين القاطنين في جنوب قبرص يستهدف العالم الإسلامي كله.

وذكرت مصادر إعلامية متطابقة اليوم في كل من قبرص التركية والرومية أن شخصا ألقى زجاجة مولوتوف حارقة على مسجد "إبراهيم حارقة كوبرولو" في مدينة ليماسول بوقت متأخر من ليل السبت، وتسبب بأضرار في باب المسجد وجدرانه.

الأصول الدرجة الاولي الديمقراطية العالم الإسلامي جمهورية تاريخية رئيـس جمهـورية

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