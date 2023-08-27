مع انتشار أكل الشارع.. نصائح صحية من استشاري علاجي لتغذية آمنة| فيديو

وجه الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية٫ نصائح صحية لتغذية آمنة خاصة مع انتشار ما يعرف بـ”أكل الشارع”.

وقال الدكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية٫ خلال مداخلة ببرنامج “مساء دي إم سي”٫ على قناة “دي إم سي”٫: “لو الأكل استمر لأكثر من 4 ساعات وهو سخن في الأوبن بوفيه؛ لابد أن يعدم، لأن البكتيريا تنشط في هذه الحالة”.

وأضاف: “مسك الأكل المستوي، وبعد ذلك مسك الأكل غير المستوي، هذا غلط جدا؛ لأنه يسبب انتقال البكتيريا، ولابد من غسل الأيدي”٫ لافتا إلى أنه: “لا بد من وضع معايير معينة وضوابط يجب الالتزام بها في هذا الشأن”.

وأشار الدكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية٫: “يجب غلق المطاعم والأماكن التي لا تلتزم بالضوابط الخاصة بإعداد الطعام”.





