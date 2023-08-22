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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لقتل البكتيريا.. أطعمة يجب نقعها قبل الأكل والطبخ والقلي

نقع الأطعمة
نقع الأطعمة

نقع الطعام قبل الأكل طريقة رائعة لجعل الطعام أكثر أمانًا وصحة ولذيذًا، يمكن أن يساعد أيضًا في قتل البكتيريا والطفيليات وتقليل السموم وحتى زيادة المحتوى الغذائي لبعض الأطعمة.

الأطعمة التي يجب أن تنقعها قبل الأكل

وفقا لموقع هيلث لاين نستعرض الأطعمة التي يجب نقعها قبل تناولها لقتل البكتيريا ولسهولة الهضم.

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1. البقوليات العدس والفاصوليا والبازلاء والحمص وفول الصويا من أكثر البقوليات شيوعًا التي يجب نقعها قبل تناولها، يساعد نقع البقوليات على تقليل كمية حمض الفيتيك والمركبات الأخرى التي يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، يساعد النقع أيضًا في تقليل وقت الطهي، مما يجعل هضم البقوليات أسهل.

2. المكسرات بما في ذلك اللوز والجوز والكاجو تحتوي على مثبطات الإنزيم، يساعد نقع المكسرات على تقليل كمية مثبطات الإنزيم في المكسرات ، مما يسهل هضمها. يساعد النقع أيضًا على تليين المكسرات ، مما يسهل تناولها.

3. الحبوب مثل القمح والشوفان والشعير قبل تناولها، يساعد النقع على تقليل كمية حمض الفيتيك ومثبطات الإنزيم ، مما يجعل الحبوب أسهل في الهضم. يساعد النقع أيضًا في تقليل وقت الطهي ويجعل الحبوب أكثر نعومة وأسهل في المضغ.

4. البذور ، مثل الكتان والشيا ، يجب نقعها قبل الأكل. يساعد النقع على تقليل كمية مثبطات الإنزيم وحمض الفيتيك في البذور ، مما يسهل هضمها. يساعد النقع أيضًا على تليين البذور ، مما يسهل مضغها. 

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