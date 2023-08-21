مهم للعظام .. مصادر فيتامين د يجب تناولها يومياً

فيتامين د من العناصر الغذائية الأساسية المطلوبة للجسم ليعمل بشكل صحيح، إنه مهم بشكل خاص لصحة العظام، حيث يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور ، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام.

ووفقا لموقع بولد سكاي، لسوء الحظ ليست كل الأطعمة مصادر جيدة لفيتامين د وقد لا يحصل بعض الأشخاص على ما يكفي من فيتامين د في نظامهم الغذائي، ولكن يمكن أن تكون الفواكه الجافة مصدرًا كبيرًا لفيتامين د.

مصادر جيدة لفيتامين د

تعتبر الفواكه الجافة مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن الأساسية ، بما في ذلك فيتامين د.

فيتامين د مهم لدوره في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، الفواكه الجافة طريقة مريحة ولذيذة للحصول على جرعتك اليومية من هذا الفيتامين المهم. بالإضافة إلى توفير جرعة صحية من فيتامين د، تقدم الفواكه الجافة أيضًا مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى.

تعتبر الفواكه المجففة مصدرًا كبيرًا لمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وحماية الجسم من الأمراض، علاوة على ذلك ، فإن الفواكه المجففة منخفضة أيضًا في السعرات الحرارية ويمكن أن تساعد في إرضاء الجوع دون زيادة الوزن

تعد الفواكه الجافة مصدرًا رائعًا لفيتامين د ، وبصراحة ، هناك الكثير للاختيار من بينها. فيما يلي قائمة بالفواكه الجافة الغنية بفيتامين (د) بشكل خاص:

• المشمش: هذه الفاكهة الصغيرة اللذيذة مليئة بفيتامين د ، مع حصة واحدة توفر 6.9 ميكروجرام.

التين: حصة واحدة من التين تحتوي على 4.8 ميكروجرام من فيتامين د.

• البرقوق: حصة واحدة من البرقوق تحتوي على 3.7 ميكروجرام من فيتامين د.

• ‏ الزبيب: حصة واحدة من الزبيب توفر 2.7 ميكروجرام من فيتامين د. ‏

‏• التمر: حصة واحدة من يوفر التمر 2.2 ميكروجرام من فيتامين د.

‏

‏• الخوخ: حصة واحدة من الخوخ تحتوي على 1.6 ميكروجرام من فيتامين د.

• الخوخ: حصة واحدة من الخوخ تحتوي على 1 ميكروجرام من فيتامين د.



‏ • التوت البري: حصة واحدة من التوت البري تحتوي على 0.7 ميكروجرام من فيتامين د.

