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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو بتحس بإرهاق وتعب .. تناول هذه الأطعمة فورا

الإجهاد والتعب
الإجهاد والتعب

يعاني الكثير من الأشخاص من التعب والاجهاد بطريقة مستمرة، وكل شخص السبب لديه مختلف عن الآخر، فالبعض بسبب نقص بعض الفيتامينات أو ربما بعد يوم طويل في العمل أو بسبب قلة النوم والأرق.

في حين أن هناك العديد من الطرق لمكافحة التوتر، فإن إحدى الطرق الفعالة هي من خلال نظامنا الغذائي، هل تعلم أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يساعدنا في إدارة التوتر وتأثيراته على أجسامنا؟

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أطعمة تكافح التعب والاجهاد

الأطعمة التي يجب تناولها عند الشعور بالتوتر هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في التخلص من التوتر ، ولكن إليك أفضل 5 أطعمة يجب تناولها عندما تكون متوترًا:

1. الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل هرمونات التوتر. كما أنه يؤدي إلى إنتاج مادة الإندورفين ، وهي مقويات طبيعية للمزاج، لذلك ، في المرة القادمة التي تشعر فيها بالتوتر ، تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة لتهدئة أعصابك.

2. العنب البري: التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة وفيتامين ج ، المعروفين بقدرته على المساعدة في تقليل التوتر. تحتوي أيضًا على مركبات يمكن أن تساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية ، والتي يمكن أن تكون مفيدة عندما تكون تحت الضغط.

3. الأفوكادو: الأفوكادو غذاء خارق غني بالدهون الصحية والألياف والبوتاسيوم. يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في خفض ضغط الدم وتقليل هرمونات التوتر. يساعد البوتاسيوم ، وهو إلكتروليت ، في تقليل ارتفاع ضغط الدم وتأثيرات هرمونات التوتر، استمتع ببعض نخب الأفوكادو أو أضف شرائح الأفوكادو إلى سلطتك للمساعدة في إدارة التوتر.

4. اللوز: اللوز مصدر كبير للدهون الصحية والألياف والبروتين. كما أنها تحتوي على المغنيسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات وخفض ضغط الدم. تناول وجبة خفيفة من اللوز عندما تشعر بالتوتر للمساعدة في تهدئة أعصابك.

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