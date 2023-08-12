حل نهائي .. كيفية وضع المكياج على البشرة الدهنية

تأتي البشرة الدهنية أو الجافة مع مجموعة المشاكل الخاصة بها ويمكن أن تصاب البشرة الدهنية بحب الشباب والبثور والتهابات الجلد الأخرى، من المزعج التعامل مع فائض الزيت.

يتجنب العديد من الأشخاص ذوي البشرة الدهنية المرطبات والكريمات - وهذه ليست فكرة جيدة ، لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالبشرة وتجعلها أكثر دهنية، عندما لا يكون هناك رطوبة خارجية ، تفرز مسام الجلد المزيد من الزيت.

ووفقا لموقع boldsky، لمنع الزيوت الزائدة والحفاظ على رطوبة بشرتك استخدم مرطبًا أو كريمًا خاليًا من الزيت، لا ينصح بغسل وجهك كثيرًا للبشرة الدهنية ، لأنه يجعلها جافة. قد يحفز هذا الغدد الدهنية الطبيعية في الجلد لإنتاج المزيد من الدهون.

قد تجدين صعوبة في وضع الماكياج على البشرة الدهنية ، خاصة إذا بدت بشرتك لامعة، من حسن حظك أن هناك خطوات يمكن اتخاذها لضمان ثبات مكياجك في مكانه حتى لو كانت بشرتك دهنية

نصائح لتطبيق الماكياج على البشرة الدهنية

1. تأكدي من نظافة وجهك قبل وضع المكياج ، اغسلي وجهك بغسول للوجه يحتوي على حمض الساليسيليك. جففي وجهك وضعي مرطبًا خاليًا من الزيت. اغسل يديك أيضًا قبل غسل وجهك ، فقد يدخل زيت يديك في مسامك.

2. استخدمي مرطبًا خاليًا من الزيت قبل وضع كريم الأساس ، ضعي مرطبًا خاليًا من الزيت على بشرتك. اتركيه لبضع دقائق قبل وضع المكياج

3. قبل وضع كريم الأساس ، ضعي بودرة الوجه قبل وضع كريم الأساس ، ضعي طبقة خفيفة من البودرة على وجهك. يمكن أن تساعد طبقة خفيفة من البودرة مؤسستك على الاستمرار لفترة أطول بالإضافة إلى امتصاص الزيوت الزائدة على وجهك عن طريق ملء المسام الموجودة على بشرتك.

4. اختاري كريم الأساس الصحيح عندما يكون لديك بشرة دهنية ، يجب أن تستخدمي كريم الأساس المعدني الذي لا يحتوي على أي زيت. هناك العديد من أنواع كريم الأساس المتاحة ويجب عليك اختيار النوع الذي يناسب نوع بشرتك بشكل أفضل.