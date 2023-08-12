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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طويل وتقيل .. مكون طبيعي مفيد لجميع أنواع الشعر

صدى البلد

يحتوي زيت النعناع على العديد من الفوائد الصحية للجسم، بالإضافة إلى استخدامه في النظام الغذائي ، فإن له فوائد جمالية أيضًا، له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة ، مما يفيد الشعر.

بالإضافة إلى جعل شعرك أكثر صحة ، فإن زيت النعناع الأساسي يعزز أيضًا نمو الشعر، يُعتقد أن زيت النعناع يزيد الدورة الدموية في فروة الرأس، بالإضافة إلى تزويدك بالعديد من الفوائد ، يمكن أيضًا استخدام زيت النعناع الأساسي كجزء من روتين العناية بالشعر بعدة طرق مختلفة، موسع الأوعية الدموية ، مثل النعناع ، الذي يزيد الدورة الدموية ، قد يحسن أيضًا نمو الشعر ويمنع بعض تساقط الشعر.

ستوفر إضافة النعناع المنثول إلى منتجات التجميل الخاصة بك أيضًا رائحة منعشة وإحساسًا بالوخز في الجلد وفروة الرأس. يمكنك الاستفادة من هذه الفوائد بإضافة زيت النعناع إلى منتجات التجميل الخاصة بك

كيفية استخدام زيت النعناع للشعر؟

1. تدليك فروة الرأس بزيت النعناع هناك عدد من الفوائد لتدليك فروة الرأس بزيت النعناع. ومع ذلك ، يجب أيضًا فهم أن زيت النعناع هو زيت أساسي ، لذلك لا يمكن تطبيقه مباشرة على فروة الرأس. يجب عليك مزج زيت النعناع مع زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند للحصول على أقصى فائدة.

2. اصنعي قناعًا بزيت النعناع باستخدام زيت النعناع كقناع للشعر يمكن أن يوفر أيضًا تغذية إضافية للشعر.

3. أضيفي إلى الشامبو إذا كنتِ لا تريدين وضع قناع الشعر لمدة ساعة أو ساعتين بعد تدليك شعرك بالزيت ، أو إذا كنتِ لا تريدين الانتظار لمدة ساعة أو ساعتين بعد تدليك شعرك بالزيت ، فهذا هي الطريقة الأسهل والأكثر فعالية لاستخدام زيت النعناع.

4. امزجي بزيت إكليل الجبل يعتبر الجمع بين زيت النعناع وزيت إكليل الجبل الأساسي مفيدًا جدًا لشعرك

الشعر العناية بالشعر روتين العناية بالشعر زيت النعناع زيت الجوجوبا زيت جوز الهند فروة الرأس منتجات التجميل

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