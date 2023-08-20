لحماية بشرتك من حب الشباب.. نصائح مهمة عند وضع المكياج

إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب، يمكن أن يكون المكياج طريقة رائعة لمساعدتك على الشعور بالثقة والجمال، ومع ذلك من المهم اختيار المكياج اللطيف وغير المسبب للبثور حتى لا يسد المسام ويزيد حب الشباب سوءًا.

نصائح حول المكياج للبشرة المعرضة لحب الشباب

وإليك بعض النصائح لاستخدام المكياج على البشرة المعرضة لحب الشباب:

1. ابدئي بتنظيف وجهك بمنظف لطيف تأكدي من إزالة كل آثار الماكياج قبل وضع أي منتجات جديدة

2. استخدام منتجات مناسبة

لن يسد المكياج الذي لا يسبب انسداد المسام المسام ويسبب ظهور البثور.

3. استخدم مرطب مع عامل حماية من الشمس

قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى تفاقم حب الشباب ، لذا ابحث عن مرطبات ذات حماية واسعة الطيف بعامل حماية من الشمس.

4. استخدم أساس خفيف الوزن

اختاري تركيبة خفيفة خالية من الزيوت لا تسد المسام.

5. اختاري بودرة أحمر خدود.

يمكن أن يكون أحمر الخدود الكريمي ثقيلًا جدًا على البشرة المعرضة لحب الشباب ، لذا اختاري أحمر الخدود البودرة بدلاً من ذلك.