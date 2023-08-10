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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه .. أسباب تساقط الشعر عند المراهقين

صدى البلد

يعتبر تساقط الشعر عند المراهقين مشكلة شائعة يمكن أن تسببها مجموعة متنوعة من العوامل، على سبيل المثال يمكن أن تساهم التغيرات الهرمونية والإجهاد المفرط والنظام الغذائي السيئ وعدم كفاية العناية بالشعر في تساقط الشعر المفرط لدى المراهقين

بينما يعتبر تساقط الشعر عند المراهقين مشكلة شائعة ، من المهم ملاحظة أنه ليس بالضرورة حالة دائمة، مع العلاج المناسب ، مثل معالجة المشاكل الهرمونية الأساسية أو الضغوطات ، يمكن إيقاف تساقط الشعر أو عكسه.

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بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي وعادات جيدة للعناية بالشعر في منع تساقط الشعر أو تقليله.

أسباب تساقط الشعر عند المراهقين

1. الهرمونات خلال سنوات المراهقة ، يعاني الأفراد من تغيرات هرمونية عديدة يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر. التغيرات الهرمونية التي حدثت خلال هذا الوقت يمكن أن تسبب خللاً في الجسم وتؤثر على دورة نمو

2. الإجهاد يمكن أن يكون سببا رئيسيا لتساقط الشعر عند المراهقين. يمكن أن يسبب الإجهاد خللاً في توازن الجسم ، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتعرض المراهقون لمزيد من الضغط بسبب الضغوط الأكاديمية والاجتماعية والجسدية التي يواجهونها.

3. نظام غذائي غير صحي يمكن أن يكون النظام الغذائي السيئ سببًا رئيسيًا لتساقط الشعر عند المراهقين. يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة غير الصحية وعدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية الأساسية إلى تساقط الشعر.

4. الحالات الطبية يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية ، مثل فقر الدم أو السكري أو اضطرابات الغدة الدرقية ، تساقط الشعر لدى المراهقين. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساهم بعض الأدوية أيضًا في تساقط الشعر.

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