بعد يومين.. وزير النقل الكيني يعلق على انقطاع الكهرباء في مطار نيروبي

أبدى وزير النقل الكيني كيبتشومبا موركومين، اليوم السبت، اعتذاره عن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، الليلة الماضية؛ مما أدى إلى معاناة الركاب في المطار الرئيسي في نيروبي من الظلام.

وانقطع التيار الكهربائي عن أجزاء كثيرة من البلاد الساعة 9.45 مساءً.

وقالت شركة توزيع الكهرباء “كينيا باور”، في بيان (18:45 بتوقيت جرينتش)، أمس الجمعة، وعزت الخسارة إلى اضطراب في النظام، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وأظهرت لقطات عبر الإنترنت من قناة إن تي في، المسافرين يتجمعون حول الصالة الرئيسية في مطار جومو كينياتا الدولي في الظلام، بينما استخدم البعض مشاعل الهاتف المحمول لإضاءة طريقهم.

وقالت هيئة المطارات الكينية التي تدير المطار، إن أحد مولداتها الاحتياطية، التي تخدم المحطة، لم تعمل بعد انقطاع الشبكة.

وقال وزير النقل كيبتشومبا موركومين في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن المولدات التي تخدم برج مراقبة الطيران ومدرج المطار كانت تعمل طوال الوقت، مضيفا أنه لم يتعرض أي ركاب أو طائرات للخطر بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وقال موركومين:" أود أن أصدر اعتذارا غير تحفظ لجميع المسافرين ومستخدمي المطار الذين تأثروا بطريقة أو بأخرى بانقطاع التيار الكهربائي".

ولم تستجب شركة الطيران الوطنية الخطوط الجوية الكينية على الفور لطلب التعليق.

وقال موركومين إن مجلس إدارة هيئة مطارات كينيا أنهى عقد المدير العام أليكس جيتاري، وعين هنري أوجوي رئيسًا بالإنابة.

كما قامت بنقل مدير، أبيل جوجو، لإدارة مطار مختلف، واستبداله بسيلينا جور.

وقال موركومين إن شركة الخطوط الجوية الكويتية ستتحرك بسرعة لتشغيل مولدين تم شراؤهما بالفعل، لضمان عدم تكرار الحادث.



وقالت كينيا باور إنها أعادت الإمدادات إلى المطار بعد خمس ساعات من بدء الحادث. ولا تزال العديد من المنازل والشركات بدون كهرباء لأكثر من 15 ساعة بعد بدء انقطاع التيار الكهربائي.



وعلى الرغم من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في كينيا، فمن النادر أن يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على العمليات في المطار، مع عدم وجود تقارير عن مثل هذه الحوادث في الذاكرة الحديثة.