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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: دعم قطاع الصناعات الوطنية الثقيلة يخفض فاتورة الاستيراد

صدى البلد

أشاد النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، بتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذاً في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

وتابع هلال في تصريحات لـ صدى البلد إلى أن الصناعات الثقيلة الوطنية، يعمل بها آلاف العمال والموظفين ولذلك يجب أن يكون هناك دعما إضافيا حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها.

وثمن عضو مجلس النواب، توجه الدولة لتحفير الصناعات الثقيلة ومنحهم امتيازات في لتخفيض تكاليف الإنتاج للحفاظ على الصناعات.

وأكمل عضو البرلمان أن دعم قطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب سيكون له دور فعال في خفض فاتورة الاستيراد.

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