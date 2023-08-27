السعودية تتسلّم قيادة قوتين بحريتين في الأسطول الخامس لتعزيز أمن الخليج البحري

قالت وزارة الدفاع السعودية، السبت، إن القوات البحرية الملكية ستتسلّم الأحد، قيادة قوة الواجب المختلطة 152، وقوة "الحارس"، في قاعدة الدعم البحرية الأمريكية بالأسطول الخامس بالبحرين.

وتتمثل قوة الواجب المختلطة 152 التي تعمل منذ 2004 في تعزيز الأمن البحري للخليج العربي، وحماية البنية التحتية في المياه الدولية، وكذلك مكافحة الأنشطة غير القانونية والإرهابية.

بينما تشمل مهام القوة الأخرى التي تتبع للتنظيم الدولي للأمن البحري المعروفة بقوة "الحارس"، مراقبة خطوط الملاحة البحرية التجارية، وتوفير الحماية للسفن التجارية التابعة للقوة، وردع الدول الراعية للأنشطة المهددة للسلامة البحرية.

