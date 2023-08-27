حقيقة ضم المصري البورسعيدي أشرف بنشرقي

أعلن الحسيني أبو قمر نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أن ناديه نجح في سداد غرامة إيقاف القيد عن النادي خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ناديه يسير في إجراءات رفع القيد خلال الأيام القادمة.



وأضاف أبو قمر في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: “رفضنا ضم لاعبين آخرين من نادي الإسماعيلي حرصا منا على مصلحة النادي الذي نحبه”، وشدد على أن صفقة باهر المحمدي ستكون إضافة قوية للفريق البورسعيدي وكان هناك حالة رضا من جانب الناديين والأمر لم يكن مجرد شرط جزائي نسدده ونحصل على اللاعب".

وتابع: "رئيس النادي كامل أبو علي، لا ينتظر أي عقوبات توقع على النادي ويسعى لحلها في أقرب وقت، وأوجه رسالة للجماهير أنه لا توجد أي مشكلة على النادي وسيكون الموسم القادم مميز للفريق".

وأردف: "المغربي أشرف بن شرقي، تم عرضه على النادي المصري، ولكننا في النهاية رفضنا ضمه، وأقدر أقول أننا انتهينا من الصفقات، ونسعى لتحقيق مركز متقدم هذا الموسم في جدول الدوري".