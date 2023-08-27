تصدر إلى فرنسا.. الزراعة: مصر من أهم الدول المنتجة لعجينة الياسمين

تعتبر مصر من أهم الدول المنتجة والمصدرة لعجينة الياسمين، تليها الهند، حيث يصل حجم الإنتاج المصرى لعجينة الياسمين إلى ما يتراوح بين 60 و65% من الإنتاج العالمى.

وتحظى عجينة الياسمين المصري بالقبول في مختلف دول العالم المنتجة لأفخر أنواع العطور، خاصة فرنسا وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.

وغالبا ما يرتبط إنتاج العطور بمواعيد حصاد الزهور ومواسم إنتاج الزهور، حيث يبدأ موسم الياسمين من الأول من يونيو وحتى نوفمبر.

يعد قطاع زراعة الياسمين وتصنيع منتجاته من الصناعات الهامة والواعدة والتي تتميز بها مصر عالميًا دون غيرها من الدول، وتتركز هذه الزراعة بشكل كبير في قرية شبرا بلولة بمركز قطور بالغربية والقرى المحيطة بها.

الياسمين البلدي

ويعتبر الياسمين البلدى هو الصنف المنزرع فى قرية شبرا بلولة والقرى المجاورة لها بمركز قطور ذو المواصفات المطلوبة تصديريا الذى يتميز بقوة الرائحة وتواجد بعض المركبات العضوية به دون غيره.

وتتميز القرية أيضا بتواجد خبرات صناعة الياسمين باستخلاص عجائن وزيوت الياسمين وتصديرها للأسواق الدولية.

وتبلغ المساحة الكلية لزراعات الياسمين فى محافظة الغربية طبقا لإحصائيات وحصر مديرية الزراعة بمحافظة الغربية لعام 2023 حوالى 676 فدانا، ويعتبر مركز قطور ومركز بسيون مناطق تركيز زراعات الياسمين، كما تبلغ مساحة زراعات الياسمين فى مركز قطور 465 فدانا، وتبلغ مساحة زراعات الياسمين فى مركز بسيون 211 فدانا.

ونظم معهد بحوث البساتين ندوة عن زراعة الياسمين بقرية شبرا بلولة التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وذلك للتعريف بأهمية زراعة محصول الياسمين في مصر.

وتنفيذاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وتوجيهات الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبرئاسة الدكتور خالد علي أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن حمودة، أستاذ النباتات الطبية والعطرية بمعهد بحوث البساتين، والمزارعين، والمصنعين.

وتم خلال الندوة مناقشة مشاكل المزارعين، وإيجاد سعر عادل لمحصول زهرة الياسمين.

كما تم المرور على زراعات الياسمين بالقرية.

وفى ختام الندوة، تم فتح باب المناقشة للرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

