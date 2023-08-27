جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن دواء لعلاج السكر

نشر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشورًا جديدًا عن أحدث التقنيات لقياس ضغط الدم.

وقال "شعبان" في منشوره: "الجديد في مؤتمر القلب الأوروبي في أمستردام قياس ضغط الدم هيبقي عن طريق الإصبع زي ما بنقيس الأكسجين عن طريق الإصبع فإن ارتداء خاتم في الإصبع يكون قادرًا علي قياس الضغط بتقنية الضوء علي مدار 24 ساعة.



وأعلن "شعبان" في منشور آخر عن مجموعة الدواء المعجزة فورسيجا وچارديانس ومثائلهما اللي في الأول كانوا علشان السكر من النوع التاني واللي بتشتغل عن طريق منع إعادة امتصاص الجلوكوز في الكلي، مضيفاً: الآن تتقدم الصف في علاج هبوط عضلة القلب الانقباضي والانبساطي ومنع الفشل الكلوي.